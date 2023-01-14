Британия намерена передать Украине эскадрон танков Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение о передаче Украине эскадрона (роты) основных боевых танков Challenger 2. Об этом пишут газеты The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По информации собеседников этих изданий, вскоре в Восточную Европу доставят четыре танка Challenger 2, а через некоторое время будут отправлены еще восемь танков. Ожидается, что Сунак сообщит об это Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня, 14 января.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение необходимой техникой для обороны и изменения баланса поля боя», — подчеркнул анонимный правительственный источник.

В свою очередь Guardian пишет, что официально об отправке танков на Украину может быть объявлено в понедельник, 16 января. Сейчас на вооружении британской армии состоят 227 танков Challenger 2. Хотя передача нескольких из них «не будет иметь большого значения на поле боя», но она станет первым случаем передачи одной из стран Запада тяжелой бронетехники собственного производства украинской стороне, замечает издание.

Ранее, 11 января, Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна предоставит Украине роту основных боевых танков Leopard 2. На аналогичный шаг готова пойти и Финляндия.

При этом агентство Bloomberg предполагает, что Германия может разрешить передачу Leopard 2 украинской стороне уже на следующей неделе. Эти машины производятся на мюнхенском оборонном предприятии Krauss-Maffei Wegmann, и для их поставки необходимо разрешение властей ФРГ на реэкспорт. По оценке газеты The New York Times, в Европе сейчас имеется около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.