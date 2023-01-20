Нидерланды допускают поставку Украине истребителей F-16

Правительство Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если его об этом попросят киевские власти. О готовности пойти на такой шаг в ходе парламентских дебатов заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра, пишет издание NL Times.

Дипломат заверил, что Кабинет министров рассмотрит подобный запрос «непредвзято». При этом он подчеркнул, что Нидерланды передают украинской стороне только то оружие, которое она запрашивает, и добавил, что на поставки обычных вооружений «нет табу».

В свою очередь министр обороны Кайса Оллонгрен, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщила, что Нидерланды готовы помочь оплатить поставки основных боевых танков Leopard 2, если другие страны начнут отправлять их на Украину. «Это, безусловно, то, что мы готовы сделать», — сказала она агентству Bloomberg.

По данным бюллетеня The Military Balance за 2019 год, на вооружении Военно-воздушных сил Нидерландов состоит 61 истребитель F-16 Fighting Falcon модификаций AM и BM.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня, 20 января, на авиабазе «Рамшайн» состоится очередная встреча министров обороны поддерживающих Украину стран. В преддверии этого усиливается давление по вопросу предоставления танков на канцлера Германии Олафа Шольца.