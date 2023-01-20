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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  06:55

CNN: Пентагон не смог добиться уступок от Германии по поставкам танков на Украину

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Позиция ФРГ относительно поставок танков на Украину осталась неизменной, несмотря на попытки давления со стороны Вашингтона. Так, глава Пентагона Ллойд Остин ранее заверял, что «надавит» на нового главу Минобороны Германии Бориса Писториуса и добьется согласия на передачу танков, заявляет CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, перед встречей в Рамштайне, несмотря на эти заявления, вопрос так и остался нерешенным. Как отметил один из источников, Берлин готов пойти на уступки только тогда, когда свои танки Киеву передаст и Вашингтон.

«Это глупо. Они (власти Германии) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу», — цитирует чиновника РИА Новости.

Тем не менее в США не раз отмечали, что не планируют передавать Украине танки Abrams, объясняя это серьезными затратами на содержание.

#фрг #Пентагон #танки
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