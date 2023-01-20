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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  13:09

Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в противостоянии на Украине

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В конфликте на Украине наступает «переломный момент», и поэтому союзники не должны замедлять процесс оказания помощи украинской стороне. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

«Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — приводит РИА Новости слова главы Пентагона, речь которого транслировалась на сайте военного ведомства США.

При этом Остин заверил, что Штаты «продолжат поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется». По его мнению, сейчас настали «решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи министров обороны союзных Украине стран будут приняты новые решения о поставках тяжелого вооружения украинской стороне.

#спецоперация на Украине #сша и украина
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