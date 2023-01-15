Британия поставит на Украину 14 танков Challenger в ближайшие недели

Великобритания планирует отправить на Украину до четырех военных вертолетов Apache. Однако перед этим она передаст ей танки Challenger 2, информирует Mirror с отсылкой к источнику в сфере обороны.

По данным издания, в ближайшие недели Киев получит 14 таких машин.

«Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру», – приводит слова источника РИА Новости.

По его словам, вертолеты оснащены ракетами Hellfire. Однако, уверен он, Киеву необходимо больше четырех вертолетов.