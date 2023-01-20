В Германии объяснили нежелание первыми поставлять танки на Украину

Властям Германии из-за истории страны будет проще передать Украине танки, если первыми это сделают Соединенные Штаты. Об этом заявил вице-канцлер — министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом (поставках военной техники — прим. Т-и) по понятным причинам», — пояснил немецкий политик.

Администрация США при этом не считает позицию руководства ФРГ логичной, так как немецкие основные боевые танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем американские танки M1 Abrams, и к тому же украинских военных будет проще обучить их эксплуатации, объяснил агентству Bloomberg источник, знакомый с позицией властей Штатов.

«Это глупо. Они (власти Германии — прим. Т-и) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу», — сказал телеканалу CNN высокопоставленный чиновник администрации Президента США Джо Байдена.

До этого переговоры министров обороны США и ФРГ Ллойда Остина и Бориса Писториуса о поставках немецких танков на Украину оказались безуспешными. При этом Штаты не хотят передавать Украине танки Abrams, объясняя это серьезными затратами на содержание и трудностями с эксплуатацией.