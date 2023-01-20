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Политика
20 января 2023  11:45

В Германии объяснили нежелание первыми поставлять танки на Украину

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Властям Германии из-за истории страны будет проще передать Украине танки, если первыми это сделают Соединенные Штаты. Об этом заявил вице-канцлер — министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом (поставках военной техники — прим. Т-и) по понятным причинам», — пояснил немецкий политик.

Администрация США при этом не считает позицию руководства ФРГ логичной, так как немецкие основные боевые танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем американские танки M1 Abrams, и к тому же украинских военных будет проще обучить их эксплуатации, объяснил агентству Bloomberg источник, знакомый с позицией властей Штатов.

«Это глупо. Они (власти Германии — прим. Т-и) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу», — сказал телеканалу CNN высокопоставленный чиновник администрации Президента США Джо Байдена.

До этого переговоры министров обороны США и ФРГ Ллойда Остина и Бориса Писториуса о поставках немецких танков на Украину оказались безуспешными. При этом Штаты не хотят передавать Украине танки Abrams, объясняя это серьезными затратами на содержание и трудностями с эксплуатацией.

Великобритания ранее решила предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, на что, впрочем, необходимо согласие властей ФРГ. Аналогичные шаги могут совершить Дания и Финляндия, но пока не Испания. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), сейчас на вооружении 13 стран НАТО состоят чуть более 2300 танков Leopard 2, еще по меньшей мере 300 пребывают на хранении, но многие машины находятся в плачевном состоянии. 

Сегодня, 20 января, состоится очередная встреча министров обороны поддерживающих Украину стран на авиабазе «Рамшайн». В преддверии этого давление на канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу предоставления танков усиливается.
#спецоперация на Украине #германия и сша #танки
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