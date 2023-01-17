Guardian: Для контрнаступления Киеву нужно минимум 100 танков

Чтобы начать собственное наступление, Украине нужно получить от Запада около 100 основных боевых танков. Такое мнение высказали эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, пишет британская газета The Guardian.

С этой оценкой согласился бывший начальник военной разведки Великобритании Фил Осборн. Впрочем, всё будет зависеть от надлежащей подготовки, хорошего снабжения и конкретики военных планов украинского руководства на весну текущего года, констатирует издание.

Великобритания ранее решила предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет передать 14 танков Leopard 2 немецкого производства, на что, впрочем, необходимо согласие властей Германии.

Однако это намного меньше, чем необходимые, по мнению командующего ВСУ Валерия Залужного, для успешного контрнаступления 300 танков и 600 или 700 боевых машин пехоты.

По оценке IISS, сейчас на вооружении 13 стран НАТО находится чуть более 2300 танков Leopard 2, и по меньшей мере 300 пребывают на хранении, но многие — в плачевном состоянии. Так, в Германии заявили, что смогут поставить на Украину танки Leopard только спустя год.