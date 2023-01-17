Правительство Испании пока не планирует передавать Киеву танки Leopard

Правительство Испании пока не намерено передавать Украине танки Leopard. Однако в дальнейшем ситуация может измениться. С таким заявлением выступил сегодня глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РИА Новости.

«Эта возможность не рассматривается на данный момент, но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территорию, а также как можно быстрее установить мир», — заметил министр.

Он добавил, что в ближайшие дни главы Минобороны стран ЕС соберутся, чтобы принять ряд ключевых решений, и призвал членов союза к единству, которое станет «лучшим инструментом для установления мира на Украине».

Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall заявил, что даже если ФРГ решит поставить танки Leopard на Украину, их подготовка и доставка займет не менее года.