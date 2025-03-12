В ГД внесли законопроект о продлении эксперимента по исламскому банкингу на три года

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В Государственную Думу РФ внесен законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) до 1 сентября 2028 года, то есть на три года. Документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

В случае принятия новеллы участникам эксперимента станут доступны такие операции, как взаимное страхование имущественных интересов, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, денежные переводы, а также управление ценными бумагами.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм разработки и утверждения стандартов исламского банкинга специальным комитетом по стандартам. Его должна будет создать ассоциация кредитных организаций, включающая не менее двух третей участников эксперимента.

В своем Telegram-канале разработку законопроекта прокомментировал один из его соавторов – депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Он уверен, что эксперимент по исламскому банкингу продемонстрировал свою эффективность.

«Продолжение эксперимента – это дальнейшее удовлетворение потребностей 20-миллионной уммы мусульман России, новые возможности для развития финансового рынка нашей страны», – подчеркнул парламентарий.

По словам Фаррахова, концепция законопроекта предполагает единообразное применение правил исламского банкинга, повышение их прозрачности и привлекательности, расширение «перечня сделок (операций)», запуск «механизма разработки и утверждения единых стандартов».

Вместе с тем он заметил, что при доработке документа ко второму чтению потребуется проработать целый ряд дополнительных предложений рынка. «Рад, что их много! Я за то, чтобы расширить эксперимент и на другие субъекты, если они проявят заинтересованность и готовность развивать ПФ», – добавил депутат.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России – Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане – стартовал эксперимент по исламскому банкингу. РТ лидирует среди регионов по объему сделок, заключенных в рамках партнерского финансирования. Раис Татарстана Рустам Минниханов замечал, что у исламского банкинга в РФ – большое будущее. Айрат Фаррахов предлагал сделать эксперимент по исламскому банкингу бессрочным.