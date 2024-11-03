Минниханов об исламских финансах: Видим в этом проекте большое будущее для РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о встрече с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой и оценил перспективы исламского банкинга в России.

«Теплые отношения с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным позволяют регионам активно развивать сотрудничество с партнерами. Большую работу проводим в рамках возглавляемой мною Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“», — заметил руководитель республики.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Бүген безнең делегация ислам финанславы буенча конференциядә катнашты. Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Без бу проектта илебез өчен зур киләчәкне күрәбез. Мондый форумны Казанда уздырырга планлаштырабыз (в переводе с татарского — „Сегодня наша делегация приняла участие в конференции по исламскому финансированию. В России живут более 20 млн мусульман. Мы видим в этом проекте большое будущее для нашей страны. Планируем провести такой форум в Казани“)», — добавил Минниханов.

Провести конференцию Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) в столице Татарстана Рустам Минниханов предложил на встрече с шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой.