Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов об исламских финансах: Видим в этом проекте большое будущее для РФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о встрече с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой и оценил перспективы исламского банкинга в России.
«Теплые отношения с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным позволяют регионам активно развивать сотрудничество с партнерами. Большую работу проводим в рамках возглавляемой мною Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“», — заметил руководитель республики.
«Бүген безнең делегация ислам финанславы буенча конференциядә катнашты. Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Без бу проектта илебез өчен зур киләчәкне күрәбез. Мондый форумны Казанда уздырырга планлаштырабыз (в переводе с татарского — „Сегодня наша делегация приняла участие в конференции по исламскому финансированию. В России живут более 20 млн мусульман. Мы видим в этом проекте большое будущее для нашей страны. Планируем провести такой форум в Казани“)», — добавил Минниханов.
Провести конференцию Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) в столице Татарстана Рустам Минниханов предложил на встрече с шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»