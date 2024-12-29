Татарстан лидирует среди регионов по объему сделок в рамках исламского банкинга

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По итогам первых девяти месяцев 2024 года Татарстан лидирует по объему сделок, заключенных в рамках исламского банкинга. Это следует из обзора рынка партнерского финансирования, подготовленного Банком России на основе анкетирования.

«Основной объем операций (сделок) партнерского финансирования реализуется на территории Республики Татарстан — 84% сделок по размещению средств и 66% сделок по привлечению средств», — сказано в обзоре.

По числу сделок по размещению средств РТ намного опережает другие регионы, участвующие в эксперименте. На Москву и Московскую область приходится 5% таких операций, Чечню — 4%, Башкортостан и Нижегородскую область — по 2%, остальные регионы — 3%.

В свою очередь сделки по привлечению средств активно заключаются также в Чечне (10% операций), Москве и Московской области (9%), Башкортостане и Дагестане (по 2%). Совершаются они также в других регионах (4%) и онлайн (7%).

На конец сентября в реестр участников эксперимента Центробанка входили 24 компании, в том числе 12 татарстанских. На 27 декабря их было уже 29, включая и 14 финансовых организаций из РТ.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане — стартовал эксперимент по исламскому банкингу.

Согласно данным на сентябрь 2024 года, объем операций партнерского финансирования в РТ с начала января вырос в два раза — до 3,6 млрд рублей. Подробнее о ситуации с партнерским финансированием читайте в материале «Татар-информа» Год исламскому банкингу в России: насколько люди заинтересовались деньгами по шариату.