В Татарстане стартовал эксперимент по исламскому банкингу

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

С 1 сентября в четырех регионах России — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане — начал действовать эксперимент по исламскому банкингу. Режим откроет новые возможности для инвесторов и принесет удовлетворение 20-миллионной умме в России, полагает руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«У инвесторов сейчас появилась отличная возможность попробовать первыми взаимовыгодные механизмы банкинга. Спрос на исламские финансы очень большой не только у мусульман. Причиной тому — принципы партнерского финансирования, которые основаны на честности, этике, материальности и принципе разделения рисков финансистов и клиентов», — уверена она.

Напомним, что пилотный проект в регионах продлится до 1 сентября 2025 года. Его участниками станут банки, финансовые организации, фонды и другие юридические лица, чьи организации и филиалы зарегистрированы на территории субъектов, где проводится эксперимент.

В основе партнерского финансирования — механизм исламского банкинга — лежит принцип партнерства между кредитной организацией и ее клиентами в распределении прибыли и убытка. Подробнее о пилотном проекте и сути исламского банкинга можно узнать из материала «Татар-информа».