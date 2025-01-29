Фаррахов предложил сделать эксперимент с исламским банкингом бессрочным

Эксперимент по исламскому банкингу должен стать бессрочным, и его следует распространить на регионы, которые пока не присоединились к нему. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов в интервью телеканалу «МИР 24».

«Первая важная задача — это продление эксперимента. Мое личное мнение, что этот эксперимент должен быть вообще бессрочным. Его необходимо расширять на субъекты, которые хотели бы реализовывать <...> эти принципы, которые хотели бы таким образом использовать возможности рынка капитала <...>», — подчеркнул парламентарий.

«Мы, безусловно, сейчас, внося проект закона по продлению эксперимента, будем обсуждать эти вопросы при подготовке в том числе и ко второму чтению. Очень надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время», — добавил он.

Кроме того, Фаррахов обратил внимание на необходимость стандартизации правил партнерского финансирования и гармонизации их с теми, которые приняты в исламском мире.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане — стартовал эксперимент по исламскому банкингу. РТ лидирует среди регионов по объему сделок, заключенных в рамках партнерского финансирования.