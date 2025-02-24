Талия Минуллина рассказала, каких продуктов исламского банкинга не хватает в Татарстане

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Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала три важных инструмента в исламском банкинге, которые плохо или совсем не представлены в России.

«Сукука совсем нет. Вакф-финансирование есть, но это очень малые проекты, локальные. Надо делать масштабно. Тот же сукук ничего не мешает выпустить в сегодняшнем нормативно-правовом поле. Но почему этого продукта до сих пор нет? Наши специалисты не до конца понимают, зачем это делать», – пояснила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестразвития РТ.

Речь идет про массовый выпуск сукука – облигаций, соответствующих требованиям шариата. Пока они не выгоднее обычных, но этот продукт может открыть России в целом и Татарстану в частности новые возможности для исламских инвестиций.

Вакф-финансирование – сбор средств благотворительными фондами, доход от которых идет на социальные проекты, а не на коммерческую прибыль. Еще не хватает такого продукта, как такафул – кооперативного страхования, где участники совместно создают фонд для взаимной защиты, добавила Минуллина.

Сегодня глава Генерального совета по исламским банкам и финансовым институтам Абделила Белатик прилетел в Казань, где принял участие в обучающем семинаре для сотрудников банковского сектора.

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