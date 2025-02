«Надо делать масштабно!»: зачем в Казань позвали топовых экспертов по исламским финансам

Глава Генерального совета по исламским банкам и финансовым институтам Абделила Белатик прилетел в Казань по приглашению Талии Минуллиной, чтобы «прокачать» банковский сектор на семинаре. Глава АИР уверена, что действовать в сфере исламских финансов надо решительнее, ведь это реальная возможность получить крупные инвестиции с Востока.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России недостаточно используются инструменты партнерского банкинга

Сегодня в Казани партнерские финансы обсудили на семинаре от организации CIBAFI (Council of Islamic Banks and Financial Institutions — Генеральный совет по исламским банкам и финансовым институтам). Как пояснила глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, CIBAFI учрежден Исламским банком развития, а банк — это фактически главный дирижер в мировом оркестре исламских финансов. Прибыл в Казань генсек CIBAFI Абделила Белатик.

Обучение исламским финансам по CIBAFI впервые проводится отдельно от KazanForum. Участники семинара в течение трех дней будут говорить об основах партнерского банкинга и вызовах, которые предстоит преодолеть.

Обучение открыла Талия Минуллина, которая обозначила слабые места. Так, например, в России не используются три важных инструмента:

массовый выпуск сукук – облигаций, соответствующих требованиям шариата;

такафул – кооперативное страхование, где участники совместно создают фонд для взаимной защиты;

вакф-финансирование – сбор средств благотворительными фондами, доход от которых идет на социальные проекты, а не на коммерческую прибыль.

«Сукука совсем нет. Вакф есть, но это очень малые проекты, локальные. Надо делать масштабно. Тот же сукук ничего не мешает выпустить в сегодняшнем нормативно-правовом поле. Но почему этого продукта до сих пор нет? Наши специалисты не до конца понимают, зачем это делать», — пояснила «Татар-информу» глава Агентства инвестразвития РТ.

Исламские облигации пока не выгоднее обычных, признала Минуллина. Да и люди, как правило, «идут по проторенной дорожке», то есть используют знакомые инструменты. Вместе с тем выпуск облигаций по нормам шариата откроет новые возможности для исламских инвестиций.

Речь идет о «больших» суммах, отметила глава АИР. Можно было бы выпускать облигации крупных компаний Татарстана, например работающих в нефтегазохимической отрасли, машиностроении.

«Крупные производители могли бы привлечь достаточно серьезные финансы для своего развития. В текущих условиях ключевой ставки в 21% тяжело с заемным финансированием, сами понимаете», — заключила Минуллина.

Обучение открыла Талия Минуллина, которая обозначила слабые места Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан отправил в Саудовскую Аравию сборник об организациях, которые работают в соответствии с нормами шариата

Татарстан около 15 лет внедряет исламский банкинг, сейчас участвует в эксперименте по его внедрению на федеральном уровне.

На коллегии Минэкономики РТ в прошлую пятницу, 21 февраля, стало известно, что за прошлый год портфель сделок, связанных с размещеним средств, вырос на 75% – до 4,8 млрд рублей, привлечением — в 2,5 раза, до 5,4 млрд рублей. В Татарстане работают 22 организации, которые предоставляют банковские продукты, разрешенные по шариату.

В перспективе это могут быть и глобальные инвестиции с Востока. А для этого нужно, чтобы за рубежом узнали, что в Татарстане успешно развиваются партнерские финансы. С этим пока есть проблемы.

«Люди, которые хотят проинвестировать в исламский сектор, прийти к нам в страну, они открывают отчеты мировых аналитиков и видят — в России ничего не происходит в сфере исламских финансов. Почему? Потому что мы сами эту информацию до них никак не доводим. Если бы не наша площадка KazanForum, Россия на этой карте вообще была бы белым пятном», — заявила на семинаре Минуллина.

Она пояснила, что в Исламском банке развития (ИБР) в Саудовской Аравии есть аналитики, которые собирают отчетность по развитию партнерского банкинга в разных странах. В Малайзии также есть солидные организации, которые собирают подобную аналитику. Как раз такие отчеты и открывают инвесторы с Востока, желающие вложить деньги на условиях исламского финансирования. И Россия для них пока не самый очевидный выбор.

Республика уже подготовила сборник о банковских продуктах и организациях, которые работают в соответствии с нормами ислама. Он был отправлен в ИБР в последнюю поездку Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию. Там и тогда Казань назвали культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Абделила Белатик констатировал, что в Татарстане есть инициативы, которые реализуются, чтобы поддержать банкинг по шариату, но этого недостаточно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три совета от международного эксперта, как Татарстану активнее развивать исламский банкинг

Делегация CIBAFI прибыла в Татарстан, потому что хочет поддержать начинания в республике. Генсек CIBAFI Абделила Белатик констатировал, что в Татарстане есть инициативы, которые реализуются, чтобы поддержать банкинг по шариату, но этого недостаточно. Он перечислил базовые условия для того, чтобы реально достичь устойчивого роста.

Нужно повышать осведомленность. Физлица, бизнес и банковские организации должны понимать ценность исламских финансов. Нехватка информации — это общемировая проблема, характерная и для Татарстана.

Нужно развивать законы и подзаконные акты. Что касается стандартов для исламских финансовых учреждений, они уже созданы Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений, которая находится в Бахрейне. Именно под них и надо подстроить партнерский банкинг в России, а не изобретать велосипед.

Раскрытие потенциала — важно понимать, что могут дать исламские финансы, как это поможет развивать страну, регион, что даст ее жителям. Без понимания, зачем, нет мотивации развивать этот сектор экономики.

Белатик рассказал «Татар-информу», что можно делать для популяризации исламских финансов.

«Можно было бы проводить образовательные программы на базе университетов, подключать профессорско-преподавательский состав. Уже со студенческой скамьи начинать объяснять, как работают исламские финансы, как эти инструменты могут помочь развитию малому и среднему бизнесу. Со временем, работая в тесной связке с CIBAFI, через вузы и банки можно повысить уровень осведомленности населения. Один раз в год проводить подобные программы недостаточно», — ответил международный эксперт.

Обучающий семинар стал еще одним событием в копилку развития исламского банкинга в Татарстане. Остается надеяться, что при поддержке международных экспертов республика продвинется в части облигаций по шариату и получит заветные инвестиции с Востока.