На KazanForum в мае обсудят расширение эксперимента по исламскому банкингу

Расширение эксперимента по исламскому банкингу на другие регионы России станет одной из ключевых тем для обсуждения на KazanForum в мае. Об этом сообщают организаторы предстоящего мероприятия.

Сейчас проект реализуется в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане.

Основные финансовые продукты в рамках эксперимента по исламскому банкингу разработали отечественные специалисты, сертифицированные в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее подчеркивал важность взаимодействия с AAOIFI. KazanForum, по его мнению, является главной площадкой для обсуждения сотрудничества России и мусульманских стран.

Напомним, XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 13-18 мая. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте.