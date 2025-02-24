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Общество 24 февраля 2025 16:45

Афганистан поддержит развитие исламского банкинга в РФ

Афганистан поддержит развитие исламского банкинга в РФ
Фото: © «Татар-информ»

В рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится сессия «Крепкое экономическое сотрудничество Россия – Афганистан». Ее организатором выступит официальный партнер форума – Российский деловой центр в Афганистане.

«Со стороны организаторов форума отправлены приглашения высшим органам правительства Афганистана. Участники сессии рассмотрят вопрос перехода всех инвестиционных и торговых платежей между странами на программу исламского (партнёрского) банкинга в России. Банки Афганистана готовы к подписанию соответствующих соглашений. Афганистан станет первой мусульманской страной, которая поддержит развитие пилотного проекта в России в сфере исламского (партнёрского) банкинга», – поделился с журналистом «Татар – информа» глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Кроме того, на сессии участники планируют обсудить вопрос открытия Афганского делового центра в Москве. Этот вопрос в прошлом году поднял министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

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