В Алма-Ате восстановилась работа банкоматов

В Алма-Ате вновь начали работать банкоматы, и жители города получили возможность снять наличные, сообщает РИА Новости.

Как отметил журналист издания, многие банкоматы в центральной части города повреждены. У работающих ажиотажа пока не наблюдается.

В начале января жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, беспорядки охватили всю территорию страны.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ.

Сейчас власти Казахстана в значительной мере восстановили контроль над ситуацией. Вывод миротворческих сил должен начаться уже через два дня. Утвержден новый состав Правительства страны.