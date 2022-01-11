Токаев: Вывод миротворцев из Казахстана начнется через два дня

Через два дня начнется вывод миротворческого контингента из Казахстана. Об этом на заседании Мажилиса заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займет не более десяти дней», — рассказал глава государства.

Массовые беспорядки в республике начались в первые дни января – жители Жанаозен и Актау вышли на митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.