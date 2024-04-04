Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сброс воды на Куйбышевском водохранилище увеличат до 6300 куб. метров в секунду
Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поддержало предложенный Росводресурсами режим работы Куйбышевского водохранилища на период с 6 по 10 апреля со сбросными расходами в 6300 куб. метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прежде средний сбросный расход был установлен на уровне 5600–5800 куб. метров в секунду (на период с 11 марта по 5 апреля).
Соответствующее решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоялось накануне в формате видеоконференции. Татарстан на нем представлял заместитель министра экологии РТ Алмаз Тугушев.
Согласно расчетам, подготовленным Росводресурсами на основании прогнозных данных по притоку воды, начало специального весеннего попуска для обеспечения сельского и рыбного хозяйства Нижней Волги на Волжско-Камском каскаде запланировано на 11 апреля (на период вплоть до 25 апреля).
Максимальные сбросные расходы должны будут осуществляться при достижении на Куйбышевском водохранилище отметок, близких к нормальному подпорному уровню в 53,0 метра по Балтийской системе высот (БС).
При этом возможны корректировки начала и графика специального попуска — с учетом того, как будет проходить весеннее половодье. Установленные режимы работы гидроузлов водохранилищ разместят на официальном сайте Росводресурсов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище установят в Росводресурсах. Уровень Куйбышевского водохранилища в районе Казани на начале апреля составлял 50,94 метра БС.
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходившего в 2023 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы. Эту задачу решили возложить на специальную правительственную комиссию. Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»