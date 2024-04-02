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Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище установят в Росводресурсах
Приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируется в ближайшее время на уровне от 97 до 116%. Уровень Куйбышевского водохранилища в районе Казани на начале апреля составляет 50,94 метра по Балтийской системе. Такие данные сообщил сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«Еще один важный аспект на период паводка и не только — уровень Куйбышевского водохранилища. Прогнозные данные от Росгидромета меняются каждый день. Если прогноз снегозапасов на 29 февраля составлял 127%, то на сегодня это величина понизилась и, по данным Гидромета, составила 91%», — сказал он.
Шадриков сообщил, что очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором будут обсуждаться вопросы режима работы водохранилищ, пройдет 3 апреля.
«Завтра днем пройдет заседание межведомственной рабочей группы в Росводресурсах по уровню Куйбышевского водохранилища и в целом Волжско-Камского каскада. Сегодня мы получим предложения от других регионов, сделаем аналитику на основании программного комплекса „Гидрокаскад“ и внесем свои предложения. Мы создали межведомственную комиссию, в состав которой входят представители пяти субъектов, расположенных по берегам Куйбышевского водохранилища», — уточнил Шадриков.
Таким образом, завтра будут установлены сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище на ближайший период.
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