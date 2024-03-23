Руслан Шигабуддинов о трагедии в Подмосковье: Невозможно оправдать это преступление

Обычный пятничный вечер, поход на концерт в Подмосковье закончился огромной трагедией. Оправдать тех, кто напал на мирных граждан в подмосковном «Крокус Сити Холле», невозможно, заявил в Казани, у стихийного мемориала жертвам теракта, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» в РТ Руслан Шигабуддинов.

«И, конечно, мы с командой нашей „Молодой гвардии“ не имели никакого морального права оставаться в стороне в таком случае. И сегодня пришли сюда, чтобы почтить память тех, кто погиб, и, наверное, принести искренние слова соболезнования семьям, родственников погибших людей <...> Сколько сломанных судеб, сломанных жизней», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

Видео: © Салават Камалетдтинов / «Татар-информ»