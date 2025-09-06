Путин в Тяньцзине, выборы через неделю, we all love Tatarstan: акценты недели

Владимир Путин побывал в Китае с историческим визитом, до выборов Раиса РТ осталось 8 дней, Рустам Минниханов объезжает районы Татарстана в режиме нон-стоп, представительная делегация республики приняла участие в ВЭФ-2025, импортозамещенная версия «Ансата» совершила свой первый полет. Об этих событиях недели – в традиционном обзоре «Татар-информа».





В минувшее воскресенье Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом

Фото: kremlin.ru

Путин в Китае: четыре дня, которые потрясли однополярный мир

В минувшее воскресенье Президент РФ Владимир Путин прилетел в Китай с четырехдневным визитом. Еще до приземления «борта №1» в Тяньцзине, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, было понятно, что этот визит зафиксирует очередной этап деизоляции России и перехода к многополярному миру. Так оно и случилось.

Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, российский лидер отметил впечатляющую динамику развития стран организации и их сотрудничества, подчеркнув, что евроцентричные и евроатлантические модели уходят в прошлое. Он предложил перейти к выпуску совместных облигаций государств-членов, создать в рамках организации собственную платежно-расчетную и депозитарную инфраструктуру и сформировать банк совместных инвестиционных проектов. Понятно, что все эти меры, в случае их выполнения, подразумевают подрыв действующей глобальной финансовой и торговой системы.

Путин использовал трибуну саммита также и для того, чтобы рассказать большой внешней аудитории о настоящих причинах СВО на Украине. И – это еще одно свидетельство изменений политического климата на планете – в сентябре 2025 года мы видим гораздо большее понимание позиции России в этом конфликте.

Путин использовал трибуну также и для того, чтобы рассказать большой внешней аудитории о настоящих причинах СВО на Украине Фото: kremlin.ru

«Напомню, что этот кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – заявил Президент России. Соответственно, для того, чтобы на Украине наступил устойчивый и долгосрочный мир, нужно устранить первопричины кризиса, в частности перестать затаскивать эту страну в НАТО.

Сам формат переговоров Путина с лидерами стран ШОС (часто неформальный), их продолжительность и доверительная атмосфера говорят о том, что аргументация России находит все большее сочувствие. Такой была встреча с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября, такими были и большинство контактов с лидерами 17 стран, и, конечно, общение с хозяином саммита – Председателем КНР Си Цзиньпином.

Последнее вылилось в подписание двадцати с лишним соглашений, среди которых есть и по-настоящему прорывное – о реализации проекта газопроводов «Сила Сибири-2» и «Союз Восток», способных обеспечить КНР дополнительными 50 млрд кубометров газа ежегодно. Соглашение (подписанное пока в виде меморандума) взаимовыгодно – благодаря ему Китай станет менее зависимым от поставок СПГ, а Россия получит гарантированную поддержку своей экономики в условиях санкционного давления.

Российский лидер принял участие в трехстороннем саммите РФ – КНР – Монголия Фото: kremlin.ru

Кроме того, российский лидер принял участие в трехстороннем саммите РФ – КНР – Монголия, а также в военном параде на пекинской площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Конкретные итоги своей поездки в КНР Владимир Путин подвел сам, заодно высказавшись перед журналистами и по украинскому вопросу, и о судьбе заблокированных на Западе 300 миллиардов долларов российских активов, и о необходимости справедливого мироустройства («однополярный мир должен прекратить свое существование»). А в целом он назвал эти итоги «весьма позитивными» для России, с чем невозможно не согласиться.

На фоне визита Путина в Тяньцзинь и Пекин китайская тема громко прозвучала и в Татарстане. Генеральное консульство КНР в Казани организовало здесь научную конференцию, посвященную 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Как сказал в своем выступлении на конференции Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо, его страна вела войну с японскими захватчиками на протяжении 14 лет, понеся при этом огромные людские потери – 35 миллионов погибших. Этот горький факт в России знают далеко не все, да и в целом война Китая с японским милитаризмом у нас малоизвестна. Между тем в ней участвовали и советские военнослужащие. Один из них, 99-летний Алексей Комлев, живущий в Татарстане, также выступил на конференции.

Кроме того, г-н Сян Бо опубликовал на неделе свою статью в «Татар-информе». В ней он подчеркнул значимость исторической памяти и выразил уверенность, что встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине даст «новое стратегическое направление развитию китайско-российских отношений».

В следующее воскресенье в России состоится Единый день голосования, и в нашей республике он пройдет под знаком выборов главы региона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Голосуй, если ты гражданин»: выборы Раиса – через 8 дней

Счет до главного политического события года в Татарстане пошел уже на дни – их осталось всего восемь. Напомним, в следующее воскресенье в России состоится Единый день голосования, и в нашей республике он пройдет под знаком выборов главы региона.

На всей территории республики уже приступили к работе 2 752 участковые избирательные комиссии. Члены УИКов (а их около 22 тысяч человек) начали работу по уточнению списков избирателей. В этот период каждый гражданин может ознакомиться со списком на своем участке и, если необходимо, обновить данные о себе.

Для удобства избирателей по-прежнему действует механизм «Мобильный избиратель» – вы можете изменить место голосования, если в день выборов планируете быть не по месту прописки, а в другой точке Татарстана или в Москве. Для этого в срок до 10 сентября надо подать заявление в свою УИК. Этой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч человек.

Кроме того, избиратели могут подать заявление о голосовании у себя дома. Это можно сделать до 12 сентября через портал Госуслуг и до 14:00 14 сентября – непосредственно в участковой комиссии (письменно или по телефону, самостоятельно или через родственников, соседей, знакомых и т.д.). Но для этого нужно указать уважительную причину, а именно: «Если избиратель не может прийти на свой избирательный участок в день голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися», – сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на традиционной встрече с журналистами в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной в Казани.

Айрат Хайруллин сообщил, что на случай угрозы беспилотной атаки все избирательные комиссии обеспечены проводными каналами и резервными источниками питания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На той же встрече о подготовке к выборам рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Так, он сообщил, что на случай угрозы беспилотной атаки все избирательные комиссии обеспечены проводными каналами и резервными источниками питания. Совместно с «Лабораторией Касперского» будет обеспечена и кибербезопасность выборов.

Там же глава Минцифры РТ высказал свое мнение о том, почему важно и нужно проголосовать в следующее воскресенье. «Потому что ты гражданин и у тебя есть воля. Ты так эту волю выражаешь. Ты не пассивный наблюдатель, ты в том числе разделяешь ответственность», – сказал Хайруллин.

А накануне на сессии Республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос», которая традиционно проводится в преддверии выборов в Татарстане, спикеры заверили граждан РТ в полной прозрачности, легитимности и безопасности грядущих выборов.

Помимо Раиса Татарстана, 14 сентября татарстанцы выберут депутатов представительных органов местного самоуправления и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18. Избирательные участки в этот день будут открыты с 7:00 до 20:00. Увидимся на них через неделю!

Летний объезд городов и районов Татарстана Рустамом Миннихановым плавно переходит в осенний Фото: rais.tatarstan.ru

«Рустам Нургалиевич, а вы вообще отдыхаете?»: объезд Миннихановым районов Татарстана в режиме нон-стоп

Летний объезд городов и районов Татарстана Рустамом Миннихановым плавно переходит в осенний. Только за последние семь дней Раис РТ побывал в Елабуге, Нижнекамске, Актаныше, Мензелинске, Набережных Челнах, а еще в Иннополисе, где на семинаре-совещании с директорами предприятий анонсировал принятие региональной стратегии роботизации. В остальных же поездках акцент делался на социальной составляющей – посещение больниц и поликлиник, детских творческих центров, обновленных городских дворов и др., а также на встречах с людьми и положении дел в агропроме.

Так, в Елабуге Минниханову показали стационар ЦРБ, переживший капремонт, концепцию развития исторического парка «Елабуга купеческая» с уже проведенными работами, Детский музейно-образовательный центр «Эврика». В Нижнекамске он оценил обновленный лицей, суперсовременную поликлинику, один из 348 дворов, благоустроенных в городе программе «Наш двор» (всего по Татарстану по инициированной Раисом программе благоустроено уже без малого 5200 дворов), парк «Семья», пообщался со студентами на «Лига Форуме».

В Актаныше Минниханов посетил построенное в кратчайшие сроки пожарное деп Фото: rais.tatarstan.ru

В Актаныше Минниханов посетил построенное в кратчайшие сроки пожарное депо и обновленную ЦРБ, в Мензелинском районе – молочную мегаферму, а в Набережных Челнах выступил на церемонии передачи городу новых автобусов «НЕФАЗ».

Практически везде на встречах с местным активом Раис Татарстана подчеркивал, что реализация всех республиканских программ будет продолжена. Кроме того, он подчеркивал необходимость уделять особое внимание семьям бойцов специальной военной операции и благодарил жителей и предприятия за отправку гуманитарных грузов в зону СВО. «Этот период в истории нашей страны надо пережить достойно», – сказал он в Елабуге.

Там же под конец встречи один из ее участников поинтересовался: «Рустам Нургалиевич, а вы когда отдыхаете? Мы смотрим – у вас каждый день: два района, потом совещания, то, другое. И в выходные тоже».

«Мы сегодня отдыхаем вместе с вами, – ответил с улыбкой Минниханов. – Когда видишь такие преображения в городах, настроение людей – это и есть отдых».

Знать «настроение людей» – первейшая задача для главы любого региона. Мы видим, что в Татарстане об этом никогда не забывают. Как и Первый Президент, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в свое время, его преемник Рустам Минниханов не просто на связи с районами, он предпочитает лично прочувствовать пульс жизни на территориях, объяснить татарстанцам, куда движется республика, и решить многие оперативные вопросы.

Перед началом же пленарного заседания Раис РТ успел встретиться с несколькими хорошими знакомыми. На одной из этих встреч случился его «мемный» диалог с актером Стивеном Сигалом на английском Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Я люблю Татарстан» – «Я тоже»: Раис РТ принял участие в Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум, проходящий во Владивостоке, принял в этом году 4,5 тыс. участников из 70 стран. В центре его повестки были внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстан по традиции плотно отработал на форуме. В первый день республику представляли вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, Дирекция международных программ АИР РТ, Всемирный конгресс татар и инновационный технопарк «Идея», а на следующий подтянулась уже тяжелая артиллерия. Делегация, возглавляемая Рустамом Миннихановым, приняла участие в ключевых мероприятиях программы ВЭФ, в том числе в пленарном заседании с участием Владимира Путина. На нем глава государства поставил ряд задач перед Правительством и ЦБ РФ – речь фактически идет о презентации новой экономической модели России, а также сделал несколько резонансных заявлений по ситуации на Украине.

Перед началом же пленарного заседания Раис РТ успел встретиться с несколькими хорошими знакомыми. На одной из этих встреч случился его «мемный» диалог с актером Стивеном Сигалом на английском.

– I love you, I miss you. I love Tatarstan» («Люблю вас, скучаю по вам. Люблю Татарстан», – прим. Т-и), – сказал Сигал при встрече.

– Me too. I invite you to visit Kazan («Я тоже. Приглашаю вас в Казань», – прим. Т-и), – ответил ему Минниханов.

До начала «пленарки» лидер Татарстана успел ответить и на вопрос журналистов о возможных рисках зависимости России от Китая на фоне стремительного расширения сотрудничества между нашими странами.

«Все зависит от нас и того, как мы будем двигаться. Если у нас будет технологическое лидерство, которое Президент страны поставил как приоритет, мы будем следовать этому курсу, тогда никаких оснований для опасений не будет. Но, тем не менее, все эти моменты нужно тщательно продумывать. Наоборот, мы можем стать достаточно развитой страной, а Китай сегодня демонстрирует высокую инновационность. Это говорит о наших технологических возможностях, и я считаю, что это, наоборот, очень позитивно», – заявил Минниханов.

На полях ВЭФ Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также на полях ВЭФ он встретился с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом, обсудив с ним дальнейшее сотрудничество республики и банка.

ВЭФ-2025 показал, что региональные экономические форумы, имеющие федеральный статус, среди которых и «Россия – Исламский мир: KazanForum», обретают в России все больший авторитет и, благодаря участию первых лиц, повышенную медийность. Ну а Татарстан снова продемонстрировал, что умеет не только «себя показать», но и «людей посмотреть».

На этой неделе свой первый полет совершил в Казани многоцелевой вертолет «Ансат» в полной импортозамещенной версии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Легкого полета обновленному «Ансату»: первый выход импортозамещенного вертолета

На этой неделе свой первый полет совершил в Казани многоцелевой вертолет «Ансат» в полной импортозамещенной версии – с двигателем и другими системами отечественного производства. Шестиминутный полет винтокрылой машины оценивали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Импортозамещение «Легкому» (так переводится с татарского слово «ансат») далось не так чтобы легко: работа велась четыре года. Ключевой задачей было заместить американский двигатель от Pratt & Whitney, что и произошло – машина получила отечественный ВК-650В, который госкорпорация «Ростех» представила на выставке Aero India в феврале этого года. Также были улучшены основные системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, которая позволяет эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде.

«В процессе ремоторизации «Ансата» специалисты завода (КВЗ, – прим. Т-и) комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Обновленный вертолет стал еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета России», – заявил после «тест-драйва» вертолета Алиханов.

Алиханов: «Обновленный вертолет стал еще одним шагом к укреплению технологического суверенитета России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Николай Колесов отметил, что обновление машины проводилось с учетом опыта ее эксплуатации. Благодаря этому удалось не только обеспечить независимость от зарубежных поставщиков, но и улучшить летно-технические характеристики «Ансата».

Стоит отметить, что глава федерального Минпромторга крайне частый гость в Татарстане: за последний год он побывал здесь уже четырежды. И это, конечно, не случайность. На коллегии Министерства промышленности и торговли РТ в феврале этого года Антон Алиханов так объяснял этот повышенный интерес:

«Благодарю руководство республики за многолетнюю позицию в вопросе развития промышленности – вам удается опережать высокие общероссийские темпы роста в обработке, прочно держаться в топ-4 среди всех субъектов по объему отгрузки продукции и быть в числе безусловных лидеров рейтинга эффективности в сфере промышленности. <…> На сегодня в Татарстане около 100 индустриальном парков, технопарков, 8 промышленных кластеров. В этом плане вы практически на одном уровне с Москвой, Московской областью. Это о многом говорит. Для нас очень важен индустриальный уклон в развитии вашего региона, диверсифицированная структура экономики».

Сосредоточенные в РТ компании-лидеры своих отраслей будут, по словам министра, выполнять роль якорных заказчиков и ключевых участников кооперационных цепочек в реализации проектов технологического лидерства. «Мы рассчитываем максимально задействовать их возможности, компетенции в решении комплекса задач», – сказал он.

КВЗ, безусловно, относится к таким компаниям. И поэтому наш «Ансат» летит дальше.