Минниханов в Нижнекамске: медицина, образование и новые проекты для горожан

Раис Татарстана в День знаний побывал в Нижнекамске, где оценил обновленный лицей и пообщался со студентами на «Лига Форуме». В городе химиков стараниями СИБУРа появилась ультрасовременная поликлиника, на очереди – преображение советского профилактория в комфортное место отдыха. Их, наряду с обновленными дворами, тоже показали Минниханову.





Рустаму Минниханову презентовали полностью модернизированую поликлинику «Нижнекамскнефтехима»

Фото: rais.tatarstan.ru

Поликлиника «Нижнекамскнефтехима» с «умной очередью»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом посетил Нижнекамск – один из основных промышленных центров в Татарстане. Только за первое полугодие 2025 года объем отгруженной промышленной продукции превысил 427 млрд рублей – это третье место в республике.

С 2021 года после покупки «ТАИФа» в городе развернулась компания СИБУР, которая инвестирует не только в промышленные объекты, но и развивает социальную инфраструктуру. В частности, была полностью модернизирована поликлиника «Нижнекамскнефтехима», которую сегодня презентовали Минниханову.

«Это современный медицинский центр, рассчитанный на обслуживание 15 тысяч человек – сотрудников и ветеранов предприятия, а также прикрепленных жителей города», – написал в личном телеграм-канале мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В поликлинике внедрены цифровые технологии: электронная карта пациента, «умная» очередь, телемедицина, сообщил градоначальник. «Все это позволяет сделать медицинскую помощь не только качественной, но и максимально комфортной», – написал Беляев.

Здесь уже работает почти 100 единиц нового медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, маммограф и аппараты УЗИ экспертного класса. Открылись стоматологические кабинеты и эндоскопическое отделение. Здесь проводятся физиотерапевтические процедуры: ультразвуковая, лазерная и магнитотерапия.

По словам председателя правления, генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова, СИБУР всегда фокусировался на развитии медицины на предприятиях.

«Это связано с решением ряда вопросов: допуском персонала к работе, состоянием здоровья сотрудников, количеством больничных листов – все это влияет на производительность труда. Поэтому для нас было важно усилить диагностическое направление при модернизации поликлиники», – отметил он.

Мощность поликлиники увеличена до 600 посещений в смену.

Здесь уже работает почти 100 единиц нового медицинского оборудования Фото: rais.tatarstan.ru

«Модернизированная поликлиника «Нижнекамскнефтехима» – это современное медицинское учреждение мирового уровня, а созданные на предприятии условия для персонала являются примером для всего региона. Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров из СИБУРа за масштабную работу по развитию социальной инфраструктуры», – сказал Минниханов.

Модернизация здравоохранения в Татарстане и оснащение медучреждений новым оборудованием делают диагностику и профилактику заболеваний более доступными и качественными для жителей республики.

С 2020 года в Татарстане действует программа капитального ремонта стационарных учреждений здравоохранения, финансируемая из республиканского бюджета. За период 2020–2024 годов на ее реализацию направлено 12,6 млрд рублей, обновлено 50 стационарных объектов.

В рамках программы в 2022 году было завершено строительство приемно-диагностического отделения Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, что значительно расширило возможности оказания медицинской помощи жителям Нижнекамска.

Еще один объект, получивший вторую жизнь после капремонта, – это лицей №3 им. А. С. Пушкина, где учатся 800 детей Фото: rais.tatarstan.ru

Ко Дню знаний отремонтировали лицей в центре Нижнекамска

Еще один объект, получивший вторую жизнь после капремонта, – это лицей №3 им. А. С. Пушкина, где учатся 800 детей. Он находится на Школьном бульваре по соседству со зданием городской администрации и Нижнекамской ЦРБ.

В четырехэтажном здании лицея есть спортзал, столовая на 220 мест, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека, конференц-зал, гардеробные, бытовые помещения и мастерские.

Построенное в 1966 году здание нуждалось в обновлении. К новому учебному году тут провели внутренние отделочные работы, обновили фасад, установили уличное освещение. В здании провели монтаж систем вентиляции, санитарных узлов, пожарной системы. Инженерные сети, водоснабжение, отопление обновили, а территорию вокруг благоустроили.

На проведение ремонтных работ было направлено 322 млн рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Модернизация образовательной инфраструктуры в Татарстане делает школы и детские сады более комфортными и доступными. Новые здания, обновленные классы, современные столовые и школьные автобусы создают условия для качественного образования детей во всех районах республики.

Лицей №3 им. А. С. Пушкина обновили в рамках Республиканской программы капитального ремонта образовательных учреждений. На проведение работ было направлено 322 млн рублей.

Всего в Татарстане по Республиканской программе капитального ремонта в этом году обновлено 18 общеобразовательных организаций, еще 10 объектов – за счет федерального финансирования. Кроме того, введены в эксплуатацию 5 новых школ, 3 дополнительных корпуса к действующим учебным заведениям, а также 7 детских садов. Отдельный акцент сделан на модернизации школьных столовых: в 2025 году отремонтированы 74 пищеблока.

Рустам Минниханов посетил один из дворов, обновленных по программе «Наш двор» Фото: rais.tatarstan.ru

По программе «Наш двор» в Нижнекамске улучшили 350 дворовых территорий

Порядка 6 тыс. дворовых территорий обновили по республиканской программе «Наш двор» по всей республике. В одном из таких дворов в Нижнекамске встречали сегодня Рустама Минниханова. Это территория рядом с домом по проспекту Шинников, 47.

«В ходе поездки в Нижнекамск посетили сегодня одну из 348 дворовых площадок города, благоустроенных по республиканской программе «Наш двор». Выполнен большой объем работ, и, что самое важное, в первую очередь учитывались пожелания жителей о том, какой бы они хотели видеть эту территорию», – написал в личном телеграм-канале Раис Татарстана.

После благоустройства появились новые асфальтированные проезды и тротуары, расширенная проезжая часть, стало больше парковочных мест. Для занятий спортом установлены тренажеры для подростков и пожилых людей, есть детская игровая площадка с качелями. Для комфортного времяпрепровождения во дворе установили опоры освещения, скамейки и урны.

Напомним, что всего благодаря программе «Наш двор», инициированной Раисом РТ, в республике было благоустроено более 5174 дворов. Это улучшило качество жизни 1,5 миллиона татарстанцев, среди которых более 300 тысяч детей.

Развитие городской среды в Нижнекамске – часть общей стратегии Татарстана по созданию комфортных условий для жизни Фото: rais.tatarstan.ru

Также в Нижнекамске на проспекте Химиков продолжается третий этап благоустройства парка «Семья». По проекту здесь появятся новые велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы – скамейки и урны, дополнительное освещение, а также проведут озеленение территории. Парк «Семья» включен в республиканскую программу формирования современной городской среды на 2025 год. Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Развитие городской среды в Нижнекамске – часть общей стратегии Татарстана по созданию комфортных условий для жизни. Обновление инфраструктуры делает город удобнее для жителей и способствует его экономическому росту.

Всего в этом году в Татарстане благоустроят 51 общественное пространство, в том числе 7 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На работы направлено более 1,7 млрд рублей, из которых почти 244 млн составляют средства республиканского бюджета.

В День знаний Минниханов встретился со студентами-участниками образовательного форума «Лига Форум» Фото: rais.tatarstan.ru

Студенты «Лига Форума» получили напутствия от Минниханова в День знаний

В День знаний Минниханов встретился со студентами-участниками образовательного форума «Лига Форум». Он проходит с 26 августа по 12 сентября. В форуме принимают участие 1,2 тыс. студентов из Татарстана и других регионов России.

Событие проводится с 2014 года при поддержке Раиса Республики Татарстан в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ежегодно мероприятие собирает талантливую молодежь со всей России.

В этом году форум проходит в Нижнекамске в центре «Камский Артек». В 2024-м его жилые корпуса и производственные помещения капитально отремонтировали. Это позволило создать комфортные условия для отдыха детей и образовательных мероприятий.

В этом году форум проходит в Нижнекамске в центре «Камский Артек» Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов поздравил студентов с Днем знаний и отметил, что в республике большое внимание уделяется вопросам создания равных возможностей для самореализации молодежи.

«Огромную роль при работе с молодежью играет «Лига студентов Татарстана», наши самые активные студенты. Сегодня студенческое сообщество республики объединяет порядка 250 тыс. человек. В следующем году «Лига студентов Татарстана» отметит свое 30-летие, мы должны достойно отметить эту дату», – сказал Раис Татарстана и пожелал студентам успехов, хорошей учебы и дальнейшего развития.

Форум разделен на три тематические смены:

«Лига профессионалов» (26–30 августа) – для студентов колледжей и техникумов; «Лига университетов» (2–6 сентября) – для студентов вузов; «Лига руководителей» (8–12 сентября) – для лидеров студенческих организаций.

Забота о детях и молодежи является приоритетом для руководства Татарстана. Инвестиции в образование, поддержка молодежных инициатив и создание возможностей для самореализации формируют основу будущего республики.

В Нижнекамске появится оздоровительный комплекс «Корабельная роща» Фото: rais.tatarstan.ru

СИБУР создаст современный оздоровительный комплекс «Корабельная роща» на базе устаревшего санатория

Оздоровительный комплекс «Корабельная роща», созданный на базе одноименного санатория-профилактория, появится в Нижнекамске. Санаторий построили в 1984 году, несколько раз там проводился ремонт, но он уже устарел и не соответствовал современным стандартам. В апреле 2024 года его закрыли на реконструкцию.

В церемонии забивки первой сваи на месте будущего корпуса поучаствовали Минниханов и Карисалов. Раис Татарстана в своем выступлении упомянул СИБУР, который демонстрирует высокий стандарт социальной ответственности бизнеса.

В церемонии забивки первой сваи на месте будущего корпуса поучаствовали Минниханов и Карисалов Фото: rais.tatarstan.ru

«Начало строительства нового оздоровительного комплекса – знаковое событие. Данный объект, без сомнения, станет жемчужиной республики и будет способствовать укреплению здоровья наших граждан. Желаю строителям успешной работы», – сказал Минниханов.

Проходить оздоровление в новом санатории ежегодно будут 9 тыс. сотрудников СИБУРа и членов их семей из всех регионов работы компании. Число отдыхающих увеличится на 35%. Инвестиции в проект превысят 6 млрд рублей.

В новом корпусе гости смогут с комфортом разместиться в 120 номерах, в том числе в шести инклюзивных – для маломобильных оздоравливающихся. За смену в санатории смогут оздоравливаться 354 человека, до реновации было 262.

Медицинский корпус будет оснащен современным оборудованием, к примеру, появятся магнитотурботрон, кресло с магнитным полем, барокамеры и высокоинтенсивные лазеры. Штат будет укомплектован квалифицированными специалистами.

В новый современный оздоровительный комплекс будут входить оздоровительная СПА-зона, восемь бань, 24-метровый бассейн, бассейны для детей, кабинеты лечебного массажа, тренажерный зал и зал ЛФК, фитобар.

Площадь здания санатория увеличена в два раза – до 20 тыс. кв. м. На территории санатория появятся летний кинотеатр, прогулочные и велодорожки, детские площадки, футбольное поле и открытый каток, площадки для спорта и тренировок, площадка для уличных мероприятий.

После завершения строительства комплекс станет доступен для всех предприятий СИБУРа. Часть путевок будет выделена ветеранам, а также разработана отдельная программа оздоровления для детей. Планируется, что первых гостей нового санатория-профилактория примут во втором квартале 2027 года.

Эскиз предоставлен пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Минниханов отметил гуманитарную помощь участникам СВО

В ходе поездки Минниханов отметил динамичное развитие Нижнекамского района и подчеркнул, что реализация республиканских программ будет продолжена.

Отдельно он напомнил о запуске новой программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Минниханов выразил благодарность компании «СИБУР» за поддержку социальных проектов, развитие общественных пространств и вклад в обновление медицинских учреждений.

Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил нижнекамцев и местные предприятия за оказание гуманитарной помощи и отправку необходимых грузов в зону СВО. Он особо отметил важность поддержки военнослужащих и их семей.