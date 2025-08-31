Стационар ЦРБ, мемориальный комплекс, «Эврика» для детей и взрослых: Минниханов в Елабуге

Очередное воскресенье использовал Раис Татарстана для рабочей поездки по республике. На этот раз он посетил Елабужский район, демонстрирующий в последние годы взрывную динамику в сельском хозяйстве. Впрочем, не отстают от агропрома и районный центр, и ОЭЗ «Алабуга». Подробности визита Рустама Минниханова – в материале «Татар-информа».





«Привлекать врачей, создавать для них условия – первоочередная задача»

Программа рабочей поездки Раиса РТ началась с осмотра стационара Елабужской ЦРБ, пережившего капремонт. В его ходе здесь были заменены системы электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, вентиляции и пожарной сигнализации, проведены отделочные работы. Это уже второй этап ремонтных работ в ЦРБ, финансируемых из республиканского бюджета, и обошелся он в 375 млн рублей (первый этап, стоимостью 247 млн, был завершен в прошлом году).

В результате елабужцы получили современно оборудованный и комфортный стационар на 285 коек круглосуточного и 143 койки дневного пребывания. Отремонтирован также и пункт выдачи молочного питания ЦРБ. В целом центральная больница Елабужского района обслуживает 78,5 тыс. человек, оказывая стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. Причем за последний год произошел рост численности обслуживаемого населения почти на тысячу человек.

После осмотра помещений больницы Рустам Минниханов встретился с ее работниками.

«Елабуга – комфортный город, с каждым годом он становится все лучше. Нужно привлекать врачей, создавать для них необходимые условия. Это первоочередная задача», – отметил Раис Татарстана в беседе с медперсоналом. До конца этого года в больнице ждут еще семь врачей, из них пять приедут по целевому направлению.

После посещения ЦРБ Рустам Минниханов оценил концепцию развития исторического парка «Елабуга купеческая», которую представил глава района Рустем Нуриев. Вначале он рассказал об уже проведенных работах. За счет республиканского бюджета были благоустроены тротуары на шести улицах центра Елабуги. Параллельно на них заменялись сети водоснабжения, теплоснабжения и уличного освещения, обустраивались зеленые зоны, высаживались крупномерные деревья. Были реконструированы мемориальный комплекс, сквер Цветаевой и городской пляж.

По словам главы, задачи по историческому парку, поставленные на 2025 год, выполнены в полном объеме. В планах – дальнейшее благоустройство улиц и площадей города, а также вторая очередь работ по Шишкинским прудам. На первую очередь было выделено 212 млн рублей, из них почти 100 млн составляли средства гранта, выигранного на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Раис РТ высоко оценил и то, что уже сделано, и проекты развития исторического центра Елабуги. За последние пять лет город серьезно преобразился благодаря комплексным программам благоустройства – и не только реконструкции исторической части города, но и «Нашему двору» и программе развития дорожной инфраструктуры. Многолетняя кампания по созданию комфортной городской среды в Татарстане дает видимый результат и в Елабуге.

«Нет сомнений, что такой просветительский центр будет востребован»

Затем Раис Татарстана посетил обновленный мемориальный комплекс на площади Памяти, открытый в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Теперь, уже к 80-летию Победы, муниципалитет подготовил проект капитального ремонта мемориала воинам, погибшим в годы войны, с установкой обелиска погибшим участникам специальной военной операции. Минниханов возложил цветы к Вечному огню и побеседовал с ветеранами СВО, которые сегодня помогают обеспечивать безопасность в рядах добровольной народной дружины.

В последние несколько лет в Татарстане достаточно интенсивно создается сеть современных центров дополнительного образования, проще говоря – детских кружков и секций. И поскольку Рустам Минниханов старается лично курировать вопросы развития талантов, сегодня он не мог не посетить открытие Детского музейно-образовательного центра «Эврика».

Центр входит в состав Елабужского государственного музея-заповедника, а для его создания были привлечены спонсорские деньги и средства из бюджета республики, в общей сложности 271 млн рублей. В зданиях центра (их два, оба построены в 1850-е годы), как сообщил руководитель республики в своем телеграм-канале, оборудованы учебные классы, игровые и экспозиционные залы, современные мультимедиа-аудитории, в том числе с интерактивной 3D-экспозицией и сенсорными витринами. Дети здесь могут виртуально посетить музеи мира и поработать с археологическими артефактами, увидеть архитектурные памятники и произведения мирового искусства. Всего в центре 153 единицы мультимедийного оборудования.

Осмотрев помещения «Эврики», Минниханов отметил: «Мы делаем все необходимое для качественного образования. Такой просветительский центр очень нужен, нет сомнений, что он будет востребован. Здесь наши строители постарались создать условия для детей, родителей и педагогов».

Последним из елабужских объектов в программе Раиса стал городской пляж, работы по строительству и благоустройству на котором проводились с 2022 года. Такие сроки объяснимы объемом работ: расчистка водоема, отсыпка дамбы, намыв песка, работы по электроснабжению, наружному освещению, видеонаблюдению, монтажу сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, были смонтированы трибуны для отдыха, павильон с медицинским пунктом, кафе и санузлами и т. д.

«Елабуга активно преображается»

После объезда объектов Раис Татарстана встретился с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом района. Докладывавший обстановку в районе Рустем Нуриев сообщил, что уборочная кампания на его территории выполнена на 74%, урожайность достигает 40 центнеров с гектара. Параллельно продолжается сев озимых культур. За январь – июнь этого года предприятия района отгрузили промышленной продукции на солидные 407,7 млрд рублей (4-е место по РТ).

Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров добавил, что район заметно прибавил в части развития агропрома. В рейтинге эффективности сельского хозяйства Елабуга поднялась за шесть лет с 40-го места на 10-е.

Минниханов поблагодарил жителей Елабуги за активность в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Особое внимание он призвал уделить семьям погибших бойцов. «Этот период в истории нашей страны надо пережить достойно», – сказал он.

Раис Татарстана подчеркнул, что все республиканские программы будут продолжены. Особенно актуальна сегодня, по его словам, программа по модернизации коммунальных сетей. Особо руководитель Татарстана отметил «Алабугу», назвав ее «нашей гордостью» и напомнив, что ОЭЗ занимает первое место среди себе подобных по стране. «Сегодня Елабуга активно преображается», – подытожил лидер Татарстана.

Видео: телеграм-канал руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

Под конец встречи один из ее участников поинтересовался: «Рустам Нургалиевич, а вы когда отдыхаете? Мы смотрим – у вас каждый день: два района, потом совещания, то, другое. И в выходные тоже».

«Мы сегодня отдыхаем вместе с вами, – ответил с улыбкой Минниханов. – Когда видишь такие преображения в городах, настроение людей – это и есть отдых».