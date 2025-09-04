50 «НЕФАЗов» – Челнам, новая больница – Актанышу: итоги поездки Минниханова в Закамье

Сегодня Раис Татарстана побывал в трех районах республики. В Актаныше ему показали построенное в кратчайшие сроки пожарное депо и современную поликлинику. В Мензелинском районе Минниханов посетил мегаферму, а в Набережных Челнах выступил на церемонии передачи новых больших автобусов. Рассказываем, как прошла поездка лидера в Восточное Закамье.





Минниханов посетил с рабочей поездкой Актанышский район

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов в Актаныше поручил использовать каждый погожий день, чтобы закончить уборку урожая

Раис РТ Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой родной для первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева Актанышский район. Сильно удаленный от Казани (350 км), он славится достижениями в сельском хозяйстве. Эта отрасль вносит наибольший вклад в валовой территориальный продукт.

Глава Актанышского района Ленар Зарипов доложил Минниханову, что уборочная кампания выполнена на 68% – убрано 23,6 тыс. га площадей, собрано 98 тыс. тонн нового урожая. Сев озимых культур планируется на площади 11 тыс. гектаров. На сегодня выполнено 44% работ.

Минниханова сопровождали вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. По его словам, Актанышский район демонстрирует растущие показатели и по валовой продукции сельхозпродукции, и по денежной выручке сельхозформирований.

Актанышский район демонстрирует растущие показатели и по валовой продукции сельхозпродукции, и по денежной выручке сельхозформирований Фото: rais.tatarstan.ru

«Хорошие условия для развития молочного животноводства. Здесь одни из самых высоких закупочных цен на молоко – свыше 40 рублей за килограмм», – доложил глава Минсельхозпрода.

Во всех хозяйствах района насчитывается 30,7 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 10,5 тыс. дойных коров. Валовой надой молока на 1 сентября составляет 58,7 тыс. тонн. В личных подсобных хозяйствах свыше 9 тыс. тонн голов КРС. Также в районе разводят лошадей – сегодня насчитывается порядка 600 голов.

Раис Татарстана встретился с механизаторами, задействованными на уборочных работах, руководителями сельхозпредприятий и главами сельских поселений.

Раис Татарстана встретился с механизаторами, задействованными на уборочных работах, руководителями сельхозпредприятий и главами сельских поселений Фото: rais.tatarstan.ru

«В целом Актаныш – стабильный район. Здесь очень грамотная команда. Сегодня необходимо максимально использовать каждый погожий день, оперативно завершить уборку и посевные работы», – сказал Минниханов.

Жителей Актанышского района он поблагодарил за поддержку военнослужащих и отправку гуманитарных грузов в зону СВО.

Пожарное депо в Актаныше – пример того, как в Татарстане все быстро строят

В этом году при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Актаныше начали строить новое современное пожарное депо. Оно должно стать важным шагом в развитии пожарной охраны и повышении уровня безопасности в районе.

Здание пожарно-спасательной части № 103 показали Рустаму Минниханову. Его сопровождал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов Фото: rais.tatarstan.ru

Двухэтажное здание пожарного депо на три машины с учебно-тренировочной четырехэтажной башней построили в кратчайшие сроки: с февраля по сентябрь этого года. Сегодня здание пожарно-спасательной части № 103 показали Рустаму Минниханову. Его сопровождал начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

В новом здании есть помещения самого разного предназначения: для содержания и обслуживания пожарной техники, для административной и профилактической работы, для учебно-тренировочных занятий и отдыха личного состава. Раис республики осмотрел актовый зал, учебный класс, комнату эмоциональной разгрузки и площадку для занятий пожарно-прикладным спортом.

В штате пожарно-спасательной части №103, получившей новое здание, 42 человека и три единицы пожарной техники Фото: rais.tatarstan.ru

В штате пожарно-спасательной части №103, получившей новое здание, 42 человека и три единицы пожарной техники. В районе выезда расположены 30 социально значимых объектов, 15 крупных объектов с массовым пребыванием людей, пять объектов с ночным пребыванием людей.

Всего в Актанышском районе на боевом дежурстве находятся одна пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы МЧС России, три отдельных поста ГКУ «Пожарная охрана РТ», одна ведомственная пожарная команда, 21 добровольная пожарная команда.

В 2025 году по решению Раиса Республики Татарстан было построено новое приемно-диагностическое отделение больницы Фото: rais.tatarstan.ru

Актанышская ЦРБ переехала в современное здание вместо старого корпуса 1949 года

В Татарстане не первый год вкладываются в модернизацию объектов здравоохранения, уделяя большое внимание обновлению первичного звена. С 2019 по 2024 год на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт выделено более 56 млрд рублей.

Новые объекты за это время получили ряд районов Татарстана. Например, открыты взрослые поликлиники Высокогорской и Агрызской ЦРБ, детские поликлиники Зеленодольской и Мензелинской ЦРБ.

С 2020 года реализуется программа капитального ремонта стационарных учреждений здравоохранения Республики Татарстан за счет республиканских средств. За эти годы выделено 12,6 млрд рублей. На них, например, отремонтировали детскую больницу Бугульминской ЦРБ, инфекционные отделения Нурлатской, Бугульминской, Нижнекамской, Елабужской ЦРБ, стационары Буинской ЦРБ, хирургический корпус Зеленодольской ЦРБ и другие объекты.

Обновления пришли и в Актаныш. Обеспечить качественную и современную медпомощь в здании Актанышской ЦРБ 1949 года постройки было сложно. При этом ежегодно больница обслуживает порядка 12 тыс. человек.

Рустаму Минниханову показали, как новое здание оборудовали для оказания качественной и оперативной помощи Фото: rais.tatarstan.ru

В 2025 году по решению Раиса Республики Татарстан было построено новое приемно-диагностическое отделение больницы, которое сегодня также показали Минниханову во время рабочей поездки в Актаныш.

«В Татарстане реализуются десятки программ по строительству и капитальному ремонту социально важных объектов. Особое внимание мы уделяем сельским территориям. Актанышский район преображается, строятся новые объекты. Сегодня я рад присутствовать на открытии нового приемно-диагностического отделения. Самое главное – это здоровье наших граждан», – сказал Раис республики.

Ему показали, как новое здание оборудовали для оказания качественной и оперативной помощи. Есть смотровая экстренных больных, противошоковая палата, помещение для санитарной обработки пациентов, кабинеты оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, комната дежурного врача, хирурга, процедурная эндоскопии, перевязочная, кабинет врача-травматолога.

Также оборудованы кабинеты для гипсования, врача-терапевта, ЭКГ, процедурная и рентгеновский блок, бокс с отдельным входом для инфекционных больных (фильтр-бокс), смотровые, экспресс-лаборатории. В новое отделение больницы закупили мебель, оргтехнику и современное медицинское оборудование.

Следом за Актанышским Минниханов посетил соседний Мензелинский район. Местом встречи стала молочная ферма компании «Камский Бекон» в селе Коноваловка Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханову показали мегаферму «Камского Бекона»

Следом за Актанышским Минниханов посетил соседний Мензелинский район. Здесь его встречал глава района Айдар Салахов.

Местом встречи стала молочная ферма компании «Камский Бекон» в селе Коноваловка. На ней содержатся более 17 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых свыше 8 тыс. – это коровы. В планах на 2025-2026 год довести поголовье дойных коров до 9,5 тыс.

«Камский Бекон» в прошлом году построил 11 корпусов телятников на 6,4 тыс. голов, продолжается стройка шести корпусов на 3 тыс. дойных коров.

Компания обрабатывает в Мензелинском районе более 16 тыс. га пашни. Основную площадь занимает кормовой клин для обеспечения поголовья высокотехнологичными кормами.

В целом в Мензелинском районе отмечается рост поголовья – сейчас всего 24,6 тыс. голов КРС.

Минниханов на ферме встретился с аграриями и главами сельских поселений, которые доложили о ходе уборочной кампании. На сегодня в районе убрано 71% площадей или 27,6 тыс. га. Комбайнеры намолотили 125 тыс. тонн зерна нового урожая. Урожайность – 45 ц/га. Вскоре планируется приступить к уборке сахарной свеклы. Предстоит убрать 3,7 тыс. га.

В районе продолжается работа по обновлению автопарка сельхозтехники – с начала 2025 года закуплено 36 единиц. Всего в хозяйствах Мензелинского района 280 тракторов, 77 зерноуборочных и 19 кормоуборочных комбайнов, 80 грузовых автомобилей.

По итогам поездки Минниханов высоко оценил достижения Мензелинского района и добавил, что в республике будет продолжена реализация всех проектов и программ.

При участии Рустама Минниханов Набережным Челнам передали полсотни больших автобусов «НЕФАЗ» Фото: rais.tatarstan.ru

Челны получили первую в этом году партию «НЕФАЗов»

Набережные Челны стали еще на шаг ближе к решению проблемы с заменой городского автопарка. Сегодня при участии Рустама Минниханова городу передали полсотни больших автобусов «НЕФАЗ». Комфортабельность транспорта, оснащенного Wi-Fi, USB-разъемами и кондиционерами, оценил лично – он побывал в салоне и посидел за рулем нового «НЕФАЗа».

«Существующий парк пассажирского транспорта требует системного обновления. В этом году автопарк городского транспорта Набережных Челнов пополнят еще 80 новых «НЕФАЗов», 50 из которых передаем городу сегодня», – сказал Раис республики.

В августе мэр Автограда Наиль Магдеев заявлял о закупке 80 больших автобусов, деньги на которые нашлись благодаря поддержке Минниханова.

«1 миллиард рублей выделяется по решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова – по 200 миллионов рублей ежегодно. Мы хотим улучшать транспортное обслуживание, мы на это нацелены», – отметил градоначальник.

«Существующий парк пассажирского транспорта требует системного обновления. В этом году автопарк городского транспорта Набережных Челнов пополнят еще 80 новых «НЕФАЗов» Фото: rais.tatarstan.ru

На сегодняшний день на маршруты в Челнах выходят 135 автобусов. По словам Наиля Магдеева, для полноценного функционирования маршрутной сети требуется не менее 200 машин.

Если планы градоначальника претворятся в жизнь, то к концу года у города будет 215 автобусов – даже больше необходимого минимального количества. Вторую и последнюю партию из 30 «НЕФАЗов» город рассчитывает получить до конца 2025-го.

«Вдвойне приятно, что данные современные машины производятся на нашем заводе «КАМАЗ», который уже более полувека является сердцем промышленной мощи не только Набережных Челнов, но и всей России. Автогигант, несмотря на сложности сегодняшнего дня, успешно справляется со всеми поставленными задачами, вносит большой вклад в укрепление обороноспособности и технологического лидерства страны, является передовым предприятием по производству отечественных грузовых автомобилей и автобусов, локализации производства комплектующих, а также развитию электрических и беспилотных автомобилей», – отметил Рустам Минниханов.

Раис напомнил, что в 2026 году Набережные Челны отметят свое 400-летие, а КАМАЗ – золотой юбилей, 50-летие выпуска первого автомобиля.

«Эта церемония – не просто пополнение парка городского транспорта, но и достойный подарок к предстоящим историческим датам, объединяющим судьбу города и его главного промышленного флагмана. Благодарю руководство и коллектив компании «КАМАЗ» за неизменно высокое качество продукции и ответственный подход к выполнению заказов. Уверен, новые автобусы позволят улучшить качество транспортного обслуживания челнинцев», – добавил Рустам Минниханов.

Наиль Магдеев: «Выражаю огромную благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Анатольевичу Когогину за поддержку в дальнейшем развитии общественного транспорта нашего города!» Фото: rais.tatarstan.ru

Обновление общественного транспорта – задача, которая планомерно решается по всей республике

О событии в телеграм-канале высказался мэр Челнов Наиль Магдеев. Он написал, что Минниханов пожелал водителям безаварийной работы и бережного отношения к передаваемым автобусам.

«Выражаю огромную благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Анатольевичу Когогину за поддержку в дальнейшем развитии общественного транспорта нашего города!» – говорится в сообщении градоначальника.

Участником церемонии передачи новых автобусов стал и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Для нас, камазовцев, особенно почетно, что на улицах города Набережные Челны работает наша техника. Это особая ответственность. Мы гордимся своей продукцией. Это самая инновационная, современная и качественная техника в нашей стране», – сказал он.

Сергей Когогин: «Для нас, камазовцев, особенно почетно, что на улицах города Набережные Челны работает наша техника. Это особая ответственность» Фото: rais.tatarstan.ru

Вопрос с транспортным обслуживанием горожан в Челнах стоял остро долгое время. Еще в 2021 году между Автоградом и КАМАЗом возникла спорная ситуация, из-за которой город не смог погасить долг за взятые в лизинг «НЕФАЗы». Предприятие забрало автобусы и реализовало одной из автотранспортных компаний Татарстана.

Власти Челнов начали искать варианты, как все-таки завершить реформу транспортной системы, и нашли – за счет дополнительных доходов городского бюджета и благодаря федеральной программе, на которую заявился исполком.

Имеющиеся на балансе «Горкоммунхоза» 135 «НЕФАЗов» были закуплены партиями. В 2021 году «КАМАЗ» поставил в город 21 автобус, в 2023-м – 24 единицы. В феврале 2024 года Челны приняли первую партию из десяти автобусов «НЕФАЗ», еще 36 единиц пассажирской автотехники были в марте, 44 – в ноябре.

Обновление общественного транспорта – это задача, которая планомерно решается по всей республике. Всего с 2021 года муниципалитетам Татарстана передали 491 автобус. На этот год запланирована передача 121 автобуса, а 30 автобусов уже переданы.