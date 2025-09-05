Камеры, наблюдатели и доступность: как в Татарстане обеспечат прозрачность выборов
Кондратьев заявил о высокой степени готовности к выборам в Татарстане
До единого дня голосования в Татарстане остается чуть больше недели. Республика находится на финишной прямой в подготовке к главному политическому событию года: участки обеспечены всем необходимым, онлайн-сервисы запущены, а члены избиркомов проходят заключительные обучения и консультации. Подробности – в материале «Татар-информа».
«Поговорить об открытости, легитимности и безопасности»
Традиционная сессия Республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос», которая проводится в преддверии выборов в Татарстане, прошла сегодня в Национальной библиотеке республики. Центральными темами обсуждения стали открытость, легитимность и безопасность предстоящего события.
«Мы традиционно собрались на онлайн-площадке. Это наш форум, который стартовал в пандемию, когда не было возможности общаться очно. И мы этот форум продолжаем. Сейчас мы хотим поговорить об открытости, легитимности и безопасности предстоящих выборов», – заявил перед началом дискуссии ее модератор, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
Он подчеркнул, что избирательная система республики находится в высокой степени готовности: созданы все 2752 избирательных участка и экстерриториальный участок в Москве, а также работают все онлайн-сервисы: «Мобильный избиратель», «Волонтеры на участке»; подготовлена система надомного голосования.
Наблюдатели – ключевые фигуры на выборах
Первая часть дискуссии была посвящена общественным наблюдателям на избирательных участках. По словам сопредседателя ВРО ОНФ, регионального координатора и эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», эксперта Агентства стратегических инициатив Антона Лукаша, в условиях цифрового информационного общества, где есть дипфейки, наблюдатели становятся ключевыми фигурами на выборах.
«Наблюдатель выступает в трех ролях. Первая – он свидетель, а в условиях дипфейков прямое свидетельствование является ключевым. Второе – контролирует то, что происходит на участке, и на руках у него есть «золотой стандарт», за счет чего он вооружен пошаговой стратегией. И третье – он имеет правовой статус, и его невозможно удалить с участка», – заявил Лукаш.
Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо в свою очередь отметил, что наблюдатели будут взаимодействовать с Центром общественного наблюдения с начала и до конца работы избирательных комиссий.
По поводу кадрового состава он рассказал, что подать заявку, чтобы стать общественным наблюдателем, можно до конца этой недели. А в понедельник, 8 сентября, на площадке Общественной палаты в Казани будет проведено завершающее обучение для наблюдателей, после чего начнется формирование списков.
Техническая готовность – 100%
Следующий вопрос касался технического обеспечения избирательных участков. Директор филиала «Ростелекома» в РТ Павел Гонцов сообщил, что на всех участках уже установлены камеры видеонаблюдения.
По его словам, для отслеживания возникновения внештатных ситуаций каждая такая камера обеспечена съемным хранилищем данных, а также резервным блоком бесперебойного питания, так что запись будет вестись, даже если вдруг отключится электричество.
Андрей Кондратьев добавил, что за прошедшую неделю все участки, где не было проводных телефонов, были подключены к стационарной связи. Таким образом, с технической стороны все участки в республике обеспечены всем необходимым.
«274 тыс. избирателей с различными ограничениями по здоровью»
Особое внимание участники сессии уделили людям с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой, в республике провели большую работу по обеспечению возможности голосования для такой категории жителей, начиная от доступной среды до голосования на дому.
«Проводилась большая работа, когда переносили участковые комиссии на первые этажи, расширяли проемы, закупали специальные кабины для голосования, обучали специалистов для помощи и так далее», – рассказала Зарипова.
Она сообщила, что в Татарстане 274 тыс. избирателей с различными ограничениями по здоровью, которые имеют право участвовать в выборах. «И сегодня я могу сказать, что участковые избирательные комиссии знают всех своих особых избирателей, ждут их и готовы им помогать», – добавила министр.
«Во многом движущей силой являются муниципальные выборы»
Генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов в свою очередь отметил, что в Татарстане отмечается большой интерес граждан к выборам в целом и к выборам этого года в частности. Электорат активно интересуется и муниципальными выборами.
«Во многом движущей силой являются муниципальные выборы. Это одна из самых интересных кампаний для многих горожан. Потому что это самый ближний уровень власти, на который человек может воздействовать практически напрямую», – сказал эксперт.
Напомним, что в Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).