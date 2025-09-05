Камеры, наблюдатели и доступность: как в Татарстане обеспечат прозрачность выборов

До единого дня голосования в Татарстане остается чуть больше недели. Республика находится на финишной прямой в подготовке к главному политическому событию года: участки обеспечены всем необходимым, онлайн-сервисы запущены, а члены избиркомов проходят заключительные обучения и консультации. Подробности – в материале «Татар-информа».





В Национальной библиотеке республики прошла традиционная сессия Республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поговорить об открытости, легитимности и безопасности»

Традиционная сессия Республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос», которая проводится в преддверии выборов в Татарстане, прошла сегодня в Национальной библиотеке республики. Центральными темами обсуждения стали открытость, легитимность и безопасность предстоящего события.

«Мы традиционно собрались на онлайн-площадке. Это наш форум, который стартовал в пандемию, когда не было возможности общаться очно. И мы этот форум продолжаем. Сейчас мы хотим поговорить об открытости, легитимности и безопасности предстоящих выборов», – заявил перед началом дискуссии ее модератор, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что избирательная система республики находится в высокой степени готовности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что избирательная система республики находится в высокой степени готовности: созданы все 2752 избирательных участка и экстерриториальный участок в Москве, а также работают все онлайн-сервисы: «Мобильный избиратель», «Волонтеры на участке»; подготовлена система надомного голосования.

Наблюдатели – ключевые фигуры на выборах

Первая часть дискуссии была посвящена общественным наблюдателям на избирательных участках. По словам сопредседателя ВРО ОНФ, регионального координатора и эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», эксперта Агентства стратегических инициатив Антона Лукаша, в условиях цифрового информационного общества, где есть дипфейки, наблюдатели становятся ключевыми фигурами на выборах.

Антон Лукаш: «Наблюдатель выступает в трех ролях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наблюдатель выступает в трех ролях. Первая – он свидетель, а в условиях дипфейков прямое свидетельствование является ключевым. Второе – контролирует то, что происходит на участке, и на руках у него есть «золотой стандарт», за счет чего он вооружен пошаговой стратегией. И третье – он имеет правовой статус, и его невозможно удалить с участка», – заявил Лукаш.

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо в свою очередь отметил, что наблюдатели будут взаимодействовать с Центром общественного наблюдения с начала и до конца работы избирательных комиссий.

Тимур Какохо отметил, что наблюдатели будут взаимодействовать с Центром общественного наблюдения с начала и до конца работы избирательных комиссий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По поводу кадрового состава он рассказал, что подать заявку, чтобы стать общественным наблюдателем, можно до конца этой недели. А в понедельник, 8 сентября, на площадке Общественной палаты в Казани будет проведено завершающее обучение для наблюдателей, после чего начнется формирование списков.

Техническая готовность – 100%

Следующий вопрос касался технического обеспечения избирательных участков. Директор филиала «Ростелекома» в РТ Павел Гонцов сообщил, что на всех участках уже установлены камеры видеонаблюдения.

По его словам, для отслеживания возникновения внештатных ситуаций каждая такая камера обеспечена съемным хранилищем данных, а также резервным блоком бесперебойного питания, так что запись будет вестись, даже если вдруг отключится электричество.

Павел Гонцов сообщил, что на всех участках уже установлены камеры видеонаблюдения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Андрей Кондратьев добавил, что за прошедшую неделю все участки, где не было проводных телефонов, были подключены к стационарной связи. Таким образом, с технической стороны все участки в республике обеспечены всем необходимым.

«274 тыс. избирателей с различными ограничениями по здоровью»

Особое внимание участники сессии уделили людям с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой, в республике провели большую работу по обеспечению возможности голосования для такой категории жителей, начиная от доступной среды до голосования на дому.

Эльмира Зарипова: «Проводилась большая работа, когда переносили участковые комиссии на первые этажи, расширяли проемы, закупали специальные кабины для голосования, обучали специалистов для помощи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проводилась большая работа, когда переносили участковые комиссии на первые этажи, расширяли проемы, закупали специальные кабины для голосования, обучали специалистов для помощи и так далее», – рассказала Зарипова.

Она сообщила, что в Татарстане 274 тыс. избирателей с различными ограничениями по здоровью, которые имеют право участвовать в выборах. «И сегодня я могу сказать, что участковые избирательные комиссии знают всех своих особых избирателей, ждут их и готовы им помогать», – добавила министр.

«Во многом движущей силой являются муниципальные выборы»

Генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов в свою очередь отметил, что в Татарстане отмечается большой интерес граждан к выборам в целом и к выборам этого года в частности. Электорат активно интересуется и муниципальными выборами.

Владимир Кутилов отметил, что в Татарстане отмечается большой интерес граждан к выборам в целом и к выборам этого года в частности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Во многом движущей силой являются муниципальные выборы. Это одна из самых интересных кампаний для многих горожан. Потому что это самый ближний уровень власти, на который человек может воздействовать практически напрямую», – сказал эксперт.

Напомним, что в Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).