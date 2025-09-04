Итоги визита Путина в Китай: «Силы Сибири-2» и призыв к концу однополярного мира

Завершая свой исторический официальный визит в Китай, Президент России Владимир Путин провел большую итоговую пресс-конференцию. Что сказал российский лидер – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин встретился с журналистами на лужайке перед резиденцией российской делегации в Пекине

Фото: kremlin.ru

Весьма позитивные результаты

В конце четырехдневного турне по Китаю Владимир Путин встретился с журналистами на лужайке перед резиденцией российской делегации в Пекине. Рассказать было о чем: за это время он провел переговоры с лидерами 17 стран и принял участие в знаковых мероприятиях – саммите глав государств ШОС в Тяньцзине, трехстороннем саммите РФ – КНР – Монголия, а также в параде на площади Тяньаньмэнь. Так о чем самом важном рассказал журналистам российский президент?

Владимир Путин назвал итоги поездки весьма позитивными. По его словам, во многом этому способствовал сам формат работы – возможность обсуждать вопросы не только за столом переговоров, но и в неформальной, дружеской обстановке. Это, отметил он, позволило откровенно обсудить любые темы, представлявшие взаимный интерес.

Президент также подчеркнул важность того, что столь большое число глав государств смогли собраться вместе и продемонстрировать единство. По его словам, это стало сильным сигналом уверенности в достижении поставленных целей.

«Сила Сибири-2»

Журналистов особенно интересовали переговоры России и Китая о расширении сотрудничества в сфере энергоресурсов.

«Наконец нашли консенсус переговаривающиеся стороны. Знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны – это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной, а носит эта формула чисто объективный характер – и рыночный», – отметил Путин.

Особое внимание он уделил проекту нового газопровода из Сибири в Синьцзян-Уйгурский автономный район, где он соединится с китайской системой «Запад – Восток». Проект «Сила Сибири-2», оцененный в $13,6 млрд, способен ежегодно обеспечивать север Китая до 50 млрд кубометров газа. Это станет серьезной поддержкой российской экономики в условиях западных санкций.

«Через Монголию у нас будет 50 миллиардов [кубометров газа]. То, что сейчас есть, – 38, и потом еще пара маршрутов, но которые тоже будут увеличиваться. В целом получится свыше 100 миллиардов кубических метров газа», – оценил перспективы экспорта Президент.

Об Украине

Тема Украины также прозвучала. Путин отметил, что видит «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта. По его словам, он мог завершиться еще в 2022 году, но Украина отказалась от договоренностей после отвода российских войск от Киева.

Комментируя вопрос о гарантиях безопасности Украины, Президент заявил:

«Каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой стороны, в данном случае Российской Федерации. Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет, в том числе это касается и членства в ЕС», – объяснил журналистам Путин.

Путин подчеркнул, что Россия не обсуждала гарантии безопасности в обмен на территории.

«Мы вообще, честно говоря, – я хочу это подчеркнуть, – мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений – от их отцов, от дедов и так далее. Вот, прежде всего, о чем идет речь», – пояснил он.

Кроме того, Президент добавил, что если Владимир Зеленский приедет в Москву, встреча состоится. Этакий троллинг Зеленского со стороны российского президента, ведь понятно, что этот господин в Москву не поедет ни за какие коврижки, слишком велик его страх.

Путин постоянно общается с командирами и бойцами в окопах СВО, поэтому он проинформировал журналистов об их настрое.

«Они в подавляющем своем большинстве, хочу это подчеркнуть – в подавляющем своем большинстве, – стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами. Мы предлагаем противной – в прямом и в переносном смысле этого слова – стороне это неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей Администрации [Трампа]», – подчеркнул Путин.

Про воровство российских денег

Резко ответил Владимир Путин на вопрос о том, что в Европе все чаще и громче говорят про необходимость забрать наши деньги – 300 миллиардов долларов – и передать Украине.

«Воровство денег – мы уже много раз на этот счет говорили. Здесь, по-моему, ничего нового не скажешь. Вы сказали: кто-то хочет забрать, кто-то не хочет. Те, кто поумнее, не хотят. Да, это правда, здесь я без всякой иронии [говорю] и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее. Почему? Потому что те, кто поумнее, – это люди, которые занимаются финансами, экономикой, – понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности и нанесет, без всякого сомнения, огромный вред всей мировой экономике и международным финансам», – считает Президент.

Конец однополярного мира

Визит Путина в Поднебесную наглядно продемонстрировал, что Россия и Китай выступают за справедливое мироустройство на основе глобального большинства. Однополярный мир, по словам Путина, несправедлив и должен умереть.

«Мы собираемся и строим наши отношения не на основе большинства, то есть не на количестве, а на основе идеи, на идейных соображениях строим свое взаимодействие. А идея – я уже об этом сказал – заключается в том, что мир должен быть многополярным. Это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких более равных не должно существовать, а однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах тех, во всяком случае народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, уже отжившую систему», – в таком мощном геополитическом ключе Владимир Путин завершил подведение итогов своего исторического вояжа в Китай.