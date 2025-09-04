Татарстан на ВЭФ-2025: соглашения, пилотные проекты и диалог с инвесторами

Во Владивостоке в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ-2025). Для участия в нем по традиции прибыла внушительная делегация Татарстана. На полях форума проведены переговоры и заключены первые соглашения о сотрудничестве. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





Фото: пресс-служба министерства экономики РТ

На ВЭБ – представители ключевых структур Татарстана

Владивосток в эти дни вновь стал точкой притяжения мировой политики и бизнеса: Восточный экономический форум проходит уже в десятый раз.

В этот раз в форуме принимают участие представители 70 стран – от Китая и Вьетнама до Малайзии и Таиланда. ВЭФ собрал около 4,5 тыс. человек.

В центре повестки – внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстан приехал на ВЭФ-2025 внушительной делегацией, чтобы продемонстрировать потенциал региона. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации: министерство экономики РТ, которое представляет заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, Дирекция международных программ Агентства инвестиционного развития, Всемирный конгресс татар и руководство Инновационного технопарка «Идея».

Фото: пресс-служба министерства экономики РТ

Как Doing Business, только свой

Делегация активно включилась в работу Восточного экономического форума. Одним из ключевых пунктов программы стало заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции».

Главной темой обсуждения стала разработка и запуск национальной модели целевых условий для ведения бизнеса. С докладами выступили министр экономического развития России Максим Решетников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В центре внимания оказалась новая система ориентиров – Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, призванная заменить международный рейтинг Doing Business и дать России собственный, более глубокий инструмент оценки качества инвестиционного климата.

Татарстан стал не просто участником процесса, но и одним из пилотных регионов: здесь АСИ проводило исследование условий для бизнеса, республика утвердила «дорожную карту» по достижению показателей Национальной модели.

«Опыт Татарстана, как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата, важен для регионов. Мы готовы делиться лучшими практиками в таких сферах, как регистрация предприятий, подключение к инфраструктуре и управление недвижимостью, где наши практики признаны эффективными. Одновременно мы фокусируемся на новых вызовах – развитии финансовых услуг, упрощения процедур инвестиционно-строительного цикла и других», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Фото: пресс-служба министерства экономики РТ

Переговоры с «АБ ИнБев Эфес»

Мидхат Шагиахметов провел рабочие встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Муратом Керефовым.

Министр также встретился с руководством акционерного общества «АБ ИнБев Эфес» – лидера российского пивоваренного рынка.

Компания работает в России с 1998 года, обеспечивая более 3,6 тыс. рабочих мест непосредственно на производстве и свыше 100 тысяч – в смежных секторах: от сельского хозяйства и торговли до логистики и индустрии гостеприимства. При этом уровень локализации закупок у отечественных производителей превышает 90%.

В ходе встречи обсуждалась реализация действующих проектов компании в Татарстане, включая инициативы в промышленных парках.

«Предприятие такого масштаба вносит неоценимый вклад в укрепление экономического потенциала Республики Татарстан. Высокий уровень локализации закупок у отечественных производителей и стабильные инвестиции в развитие производства – это именно те факторы, которые способствуют устойчивому росту нашей экономики. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и готовы оказывать поддержку проектам компании», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Фото: пресс-служба министерства экономики РТ

Технопарк «Идея» и Дальневосточный университет договорились о сотрудничестве

На форуме подписано соглашение о сотрудничестве между инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом, сообщил «Татар-информу» помощник министра экономики РТ Ислам Шарифуллин.

Стороны договорились о совместной работе в области инноваций, внедрения высоких технологий и реализации национальных проектов. Важный акцент был сделан на практическом взаимодействии науки и бизнеса, которое способно дать экономике страны новые точки роста.

Делегация Татарстана также ознакомилась с деятельностью ДВФУ – ключевого университета Дальнего Востока. Здесь успешно внедряются современные образовательные и научные практики, особое внимание уделяется развитию исследований в сфере искусственного интеллекта. Яркий пример – работа Дальневосточного центра ИИ, созданного совместно со Сбербанком.

Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, которое назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.