Сян Бо: «Замыслы исказить правду о Второй мировой войне обречены на провал»

Фото: пресс-служба Генконсульства КНР в Казани

В Генконсульстве КНР в Казани прошла научная конференция, посвященная 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. В качестве организатора выступило генконсульство КНР в Казани.



Открывая конференцию, генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо заявил: «Все замыслы исказить правду о Второй мировой войне, отрицать результаты победы, очернить вклад Китая и Советского Союза обречены на провал».

Он напомнил, что завтра, 3 сентября, отмечается 80-летний юбилей победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В Пекине пройдет военный парад, а всего на празднования приглашены 26 глав иностранных государств и правительств, включая Президента России Владимира Путина. В событиях примет участие Председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай вел войну с японскими захватчиками 14 лет и понес огромные национальные потери – 35 миллионов погибших.

В этой войне участвовали и советские воины – 20 из них живут сейчас в Татарстане. Среди них Алексей Николаевич Комлев, которому в феврале исполнилось 99 лет. Он также выступил на конференции в Генконсульстве КНР в Казани.

«Наша дружба с Китаем неразделима и нерушима! И пусть на Западе смотрят на нашу силу и нашу мощь. Россия, Китай, Индия и ряд других государств – это же силище!» – заявил ветеран.

На конференцию были приглашены представители татарстанских СМИ. Так, например, генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов признал: учась в школе в 70-х годах, он недостаточно знал о китайско-японской войне 1937-1945 годов.

«Я начал копаться и с удивлением для себя обнаружил, что это была самая кровопролитная война в истории народов – 35 млн человек. Я в шоке от этой цифры», – сказал Аминов.

Первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов заявил, что борьба против японского милитаризма объединила народы Китая и Советского Союза. Роль средств массовой информации в те времена на войне была огромна.

«Важно подчеркнуть, что в годы войны более 200 журналистов и работников печати из Татарстана ушли на фронт. Многие из них стали военными корреспондентами, ежедневно освещая события с передовой, правдиво рассказывая о подвигах солдат и офицеров, передавая суровую правду о тяготах и лишениях военного времени. Необходимо отметить, что газеты «За Родину», «Кызыл Татарстан», «Красная Татария», фронтовые издания на татарском языке – все они служили важнейшим средством мобилизации народа на борьбу с врагом», – сказал Миргалимов.

Главный редактор «Татар-информа» – заместитель гендиректора АО «Татмедиа» Ринат Билалов рассказал, что его родственник, Билялов Хады Гилалович, участвовал в войне с Японией, но не любил в разговорах вспоминать об этом.

Сейчас в Китае видно теплое отношение к россиянам, отметил Билалов, рассказав о посещении журналистами из Татарстана мемориала погибшим советским летчикам в китайском Чунцине.