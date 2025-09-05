«I love Tatarstan»: дружеские встречи Минниханова на ВЭФ и ключевые заявления Путина

Сегодня делегация из Татарстана продолжила работу на Восточном экономическом форуме. Раис РТ Рустам Минниханов не только обсудил стратегические вопросы развития, но и встретился со старыми друзьями, получив признание в любви к республике. Подробнее – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





На полях ВЭФ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом

Фото: rais.tatarstan.ru

Авангард Шагиахметова

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит уже в десятый раз. На этот раз в мероприятии принимают участие представители 70 стран – около 4,5 тыс. человек. В центре повестки – внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстанская делегация по традиции также принимает участие в форуме. С самого начала ВЭФ на площадке работали заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, представители Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирного конгресса татар и Инновационного технопарка «Идея».

Как и положено авангардному отряду, татарстанская делегация ожидаемо развила активную работу в рамках форума.

Шагиахметов принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции». Также министр стал участником сессии «Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока». Его посвятили внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса – новой системы ориентиров для развития благоприятного инвестиционного климата в стране.

Татарстанская делегация по традиции принимает участие в Восточном экономическом форуме Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Татарстан не только вошел в число четырех пилотных регионов, где АСИ проводило исследование условий для бизнеса, но и уже утвердил собственную «дорожную карту» по достижению ключевых показателей Национальной модели.

«Опыт Татарстана, как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата, важен для регионов. Мы готовы делиться лучшими практиками в таких сферах, как регистрация предприятий, подключение к инфраструктуре и управление недвижимостью, где наши практики признаны эффективными. Одновременно мы фокусируемся на новых вызовах – развитии финансовых услуг, упрощения процедур инвестиционно-строительного цикла и других», – отметил Шагиахметов.

Далее министр встретился с руководством акционерного общества «АБ ИнБев Эфес» – лидером российского пивоваренного рынка. На встрече стороны обсудили реализацию текущих инвестиционных проектов компании в Татарстане, в том числе – в рамках промышленных парков.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом. Они договорились о совместной работе в области инноваций, внедрения высоких технологий и реализации национальных проектов.

Перед пленарным заседанием Минниханов встретился со Стивеном Сигалом, который признался в любви к Татарстану Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Дружеские встречи Минниханова

Авангард – это, конечно, замечательно, но в дело вступили самые главные силы – на Восточный экономический форум прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Перед пленарным заседанием он встретился со многими своими друзьями. Например, со Стивеном Сигалом, который признался в любви к Татарстану и обещал приехать. Диалог они вели на английском.

«I love you. I miss you. I love Tatarstan», – сказал Сигал при встрече.

Минниханов ответил, что тоже очень любит Татарстан. «Me too», – сказал руководитель республики.

Раис Татарстана позднее выложил совместное фото с актером в своем канале, подписав его традиционными словами к утренним фото, которые обычно выкладывает из окна своего кабинета: «Исәнмесез!» («Здравствуйте!»).

Живой и дружеской получилась встреча Раиса Татарстана с прославленным тренером, бывшим президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и экс-наставником сборной России Ириной Винер. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Винер ответила утвердительно: «Иншаллах!»

«Все хотят в Татарстан! Потому что Татарстан – это [любовь, в оригинале – эмодзи в виде сердца]», – прокомментировала в своем канале этот разговор руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Кстати, совсем недавно Минниханов открыл в Казани Центр фехтования, который был построен при частичном финансовом участии Алишера Усманова – бывшего мужа Ирины Винер.

Общение с уральскими журналистами и деловые встречи

Раис Татарстана по пути на пленарное заседание успел пообщаться с уральскими журналистами, где прокомментировал возможные риски зависимости России от Китая на фоне расширяющегося сотрудничества между странами: по его словам, если у России будет технологическое лидерство, то опасаться будет нечего.

«Все зависит от нас и того, как мы будем двигаться. Если у нас будет технологическое лидерство, которое Президент страны поставил как приоритет, мы будем следовать этому курсу, тогда никаких оснований для опасений не будет. Но, тем не менее, все эти моменты нужно тщательно продумывать. Наоборот, мы можем стать достаточно развитой страной, а Китай сегодня демонстрирует высокую инновационность. Это говорит о наших технологических возможностях, и я считаю, что это, наоборот, очень позитивно», – заявил Минниханов корреспонденту URA.RU.

Также на полях ВЭФ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом. Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и «Газпромбанка» по перспективным направлениям.

Владимир Путин выступил на пленарном заседании, где сделал ряд важных заявлений Фото: kremlin.ru

Слово Путина

Ключевым событием не только пленарного заседания, но и всего X Восточного экономического форума стало участие в нем Президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер выступил на пленарном заседании, где сделал ряд важных заявлений. Главные заявления главы государства в тезисах:

Если ключевую ставку резко снижать, тогда цены будут расти.

ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям – не более 4-5%.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это не пустой звук, не популизм какой-то. Чем больше люди получают, тем лучше.

В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%.

Стагнации в экономике России нет. Необходимо обеспечить ее мягкую спокойную посадку.

Правительству поручено утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор из Петербурга во Владивосток. Для повышения его эффективности нужно открыть прямой доступ к грузам из Сибири и Урала на морские трассы Арктики.

Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов, от буксировки до балкеров и сверхмощных ледоколов.

Запустить с 1 января 2027 года единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.

Большой блок в выступлении был уделен Украине

Путин предложил Москву как место для встречи с Зеленским со 100% гарантией его безопасности, но при этом выразил сомнение в возможности продуктивных переговоров на текущий момент.

со 100% гарантией его безопасности, но при этом выразил сомнение в возможности продуктивных переговоров на текущий момент. Российский президент подчеркнул, что безопасность России не может быть проигнорирована при обсуждении безопасности Украины. Он предупредил, что, если на Украине появятся воинские контингенты НАТО, это будут законные цели для поражения.

Владимир Путин заверил, что РФ будет соблюдать будущие мирные договоренности.

Исходя из этих заявлений, можно считать, что состоялась развернутая презентация новой экономической модели страны. Внутренний контур этой новой модели строится на создании «экономики высоких зарплат» и снижении уровня бедности, что должно закрепить социально-демографический фундамент страны. Кроме того, должна быт решена стратегическая задача – сделать Дальний Восток привлекательным для жизни, остановив отток населения и создав пространство успешного развития в новых геополитических реалиях.

В итоге выступление Президента представляет собой целостное послание, адресованное как внутренней, так и внешней аудитории. Для граждан – это образ будущего, основанный на суверенном развитии и росте благосостояния. Для мирового сообщества – это демонстрация того, что Россия не только выдержала санкционное давление, но и нашла новую, долгосрочную модель роста, закрепив свой статус в качестве одного из полюсов многополярного мира.