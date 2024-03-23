Путин сравнил теракт в «Крокусе» с расправой нацистов во времена Великой Отечественной

Террористы, напавшие на мирных жителей в подмосковном «Крокус Сити Холле», задумали устроить показательную казнь, как фашисткие нацисты, творившие расправу на оккупированных территориях СССР. Об этом во время своего обращения к гражданам РФ сказал Президент Владимир Путин. Трансляция велась на федеральном телеканале.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным, организованным массовым убийством мирных, беззащиных людей. Преступники хладнокровно, целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» найдены и задержаны, на данный момент всего задержано 11 человек.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.