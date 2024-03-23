Путин: Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» найдены и задержаны

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассказал последние подробности и результаты оперативно-розыскных действий. Трансляция велась на федеральном телеканале.

«Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял и убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», – рассказал глава государства.

Он отметил, что на данный момент всего задержано 11 человек.

«Федеральные службы безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю: следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления», – подчеркнул Президент.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске и Зеленодольске.