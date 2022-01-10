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Политика
10 января 2022  12:44

Путин созвонится с Президентом Таджикистана после видеоконференции ОДКБ

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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон после онлайн-сессии лидеров стран ОДКБ проведут телефонный разговор, чтобы обсудить текущие дела. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу. Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», — обратился Путин к таджикистанскому коллеге во время видеоконференции. 

«Спасибо», — ответил Рахмон.

Внеочередное совещание Совета коллективной безопасности ОДКБ было посвящено обсуждению ситуации с массовыми беспорядками в Казахстане.

Генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил о том, что отправится в республику, чтобы лично оценить обстановку.

Напомним, в первые дни января жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и были приняты ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились. 

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы, в том числе из России и Киргизии.

 

#Владимир Путин #Эмомали Рахмон #Таджикистан
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