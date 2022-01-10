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Ру Тат
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Политика
10 января 2022  11:04

Заседание ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в беспорядках в Казахстане

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Внеочередное заседание стран ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС. 

Видеоконференция проходит под председательством Армении. В начале мероприятия Премьер-министр Армении Никола Пашиняна предложил почтить память жертв беспорядков. 

Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, во время которого казахстанский лидер предложил провести переговоры Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.

#казахстан
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