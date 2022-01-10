Заседание ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в беспорядках в Казахстане

Внеочередное заседание стран ОДКБ началось с минуты молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Видеоконференция проходит под председательством Армении. В начале мероприятия Премьер-министр Армении Никола Пашиняна предложил почтить память жертв беспорядков.

Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, во время которого казахстанский лидер предложил провести переговоры Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.