Генсек ОДКБ вылетит в Казахстан для изучения ситуации с массовыми беспорядками

Генеральный секретарь Совета коллективной безопасности ОДКБ Станислав Зась 11 января отправится в Казахстан для оценки ситуации в республике. Об этом он лично сообщил на внеочередной онлайн-сессии организации, передает РИА Новости.

«Для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с Президентом Казахстана, председателем СКБ завтра вылетаю в Казахстан», — сказал Зась.

В первые дни января жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и были приняты ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы, в том числе из России и Киргизии.

Ранее МИД Казахстана пообещал озвучить мировому сообществу причины возникшей ситуации.