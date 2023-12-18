Путин на полгода продлил запрет поставлять нефть и нефтепродукты по потолку цен

Действие ответных мер на установление ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты продлено на полгода, до 30 июня 2024-го. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Вступивший в силу 1 февраля текущего года изначальный указ Путина запрещает поставлять топливо по контрактам, в которых прямо или косвенно упомянуты ценовые лимиты, а также вообще заключать такие соглашения.

Вместе с тем с самого начала было оговорено, что подобные поставки могут осуществляться на основании специального решения главы государства. Позднее Президент вообще разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.

Сначала предполагалось, что эти меры будут действовать до 1 июля 2023 года, но затем они оказались продлены до конца 2023-го.

Upd. (23.30): Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

Утвержденный сегодня 12-й пакет санкций Европейского Союза предусматривает в том числе обязанность уведомлять о продаже зарегистрированных в государствах ЕС танкеров (включая старые) любой третьей стране. Таким образом в Брюсселе надеются бороться с путями обхода потолка нефтяных цен. До этого США ввели санкции против трех танкеров из-за попыток обойти ценовой максимум.