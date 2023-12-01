США ввели санкции против трех танкеров из-за попыток обойти потолок цен

Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний-судовладельцев и принадлежащих им трех танкеров за перевозку российской нефти, стоимость которой превышала ценовой лимит. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В ведомстве отмечают, что новые рестрикции подтверждают стремление американского Минфина вместе с партнерами по коалиции «ответственно подойти к сокращению доходов от нефти» для России.

Под санкции попали такие компании, как HS Atlantica Limited (зарегистрирована в Либерии), Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited (обе зарегистрированы в ОАЭ). Имущество этих фирм в США заблокировано.

Ограничения затронули танкеры HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев». Эти суда перевозили нефть из РФ, стоившую 70 долларов за баррель, что превышает потолок цен на 10 долларов.

Помощник государственного секретаря США Джеффри Пайетт ранее заверил, что Штаты ищут «способы сделать теневой флот [танкеров, скрытно перевозящих российскую нефть] менее эффективным».

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.