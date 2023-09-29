Британия подняла вопрос о пересмотре потолка цен на российскую нефть

По заявлению замглавы Министерства финансов Соединенного королевства Джоанны Пенн в интервью агентству Reuters, страны Запада обсуждают пересмотр потолка цен на российскую нефть.

«Нам нужно подумать о том, как мы можем гарантировать, что мы учитываем, как будет развиваться реакция [России], и, следовательно, как ценовой предел и политика должны развиваться в ответ на это», — заявила Пенн.

По словам британского замминистра, потолок цен якобы успешно позволяет сократить доходы России и увеличить для нее затраты на экспорт сырья, вместе с этим обеспечивая необходимый объем поставок на мировой рынок. Однако с момента введения ограничений на рынке нефти произошли изменения, а Россия смогла начать поставлять большую часть своего экспорта посредством отечественных или других, не связанных с Западом, грузоотправителей, добавила Джоанна Пенн.