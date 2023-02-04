Евросоюз с 5 февраля введет лимит цен на нефтепродукты из России

С 5 февраля на российские нефтепродукты вводится лимит цен на уровне 100 долларов. При этом в течение 55 дней будет действовать транзитный период для продуктов, закупленных и загруженных на суда до введения ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Еврокомиссии.

«Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал предельную цену на нефтепродукты из РФ. Она составит 100 долларов на продукты, торгующиеся с премией к сырой нефти и 45 — с дисконтом.

Транзитный период распространится на нефтепродукты, закупленные по цене выше лимита, если они были погружены на судно до 5 февраля 2023 года и будут выгружены в порту назначения до 1 апреля этого года.

Кроме того, с 5 февраля вступит в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.