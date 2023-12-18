Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

Флаг Европы

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Европейский Союз принял 12-й по счету пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

«<…> мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу <…>», — заявил в связи с этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Новый пакет ограничительных мер включает запрет на импорт непромышленных природных и синтетических алмазов, произведенных или обработанных в России.

С 1 января 2024 года в страны ЕС нельзя будет ввозить из России непромышленные алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами. Косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, будет вводиться поэтапно с 1 марта и полностью вступит в силу 1 сентября.

Кроме того, в черный список включены 29 компаний (некоторые из них зарегистрированы не в России) — за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса». «На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения <…>», — поясняется в сообщении Евросовета.

Помимо этого, под запретом оказываются поставки в Россию химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей постоянного тока и серводвигателей для беспилотников, станков и деталей машин.

Вводятся и дополнительные ограничения на импорт из РФ чугуна, медной и алюминиевой проволок, фольги, ряда других металлических изделий на общую сумму 2,2 млрд евро в год. Предусмотрен и запрет на импорт сжиженного пропана, но с 12-месячным переходным периодом.

Вместе с тем Евросовет решил сделать и некоторые исключения из запрета на импорт предметов личного пользования при въезде в ЕС. Речь идет о предметах личной гигиены и одежде путешественников, а также об автомобилях, имеющих дипломатические номера.

Помимо прочего, запрещается реэкспорт в Россию, в том числе для использования там, особо чувствительных товаров и технологий «при продаже, поставке, перевозке или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров».

Вводится также обязанность уведомлять о продаже зарегистрированных в государствах ЕС танкеров (включая старые) любой третьей стране. Таким образом в Брюсселе надеются бороться с путями обхода установленного более года назад потолка нефтяных цен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что СМИ узнали причину снятия Австрией вето с 12-го пакета санкций против России.