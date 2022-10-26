Путин запретил сделки с долями недружественных стран банку Казани и еще 44 организациям

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о запрете сделок с долями недружественных государств 45 финорганизациям из России без специального разрешения. В список вошел Инвестиционный кооперативный банк Казани, а также «Райффайзенбанк», Яндекс Банк, «Юникредит» и другие. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Распоряжение было подписано в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» от 5 августа 2022 года.

Документ запрещал сделки с акциями российских банков и долями в их капитале, которыми владеют граждане или компании из стран, применяющих экономические и другие санкции в отношении России.