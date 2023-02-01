В России вступили в силу ответные меры на европейский ценовой потолок на нефть

Вступили в силу меры, принятые Президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на ценовой потолок на российскую нефть, введенный ЕС. Теперь экспортеры не должны поставлять топливо по контрактам, в которых прямо или косвенно упомянуты ценовые лимиты, либо заключать такие соглашения.

Документ, касающийся поставок нефти, был подписан еще в декабре прошлого года и будет действовать до 1 июля. Дату вступления в силу положений по нефтепродуктам определит Правительство России, а Минэнерго и Минфин разработают систему мониторинга контрактов на предмет отсутствия ограничений.

Напомним, что глава государства обладает возможностью исключить некоторые поставки из-под действия указа.