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Ру Тат
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Экономика
1 февраля 2023  06:41

В России вступили в силу ответные меры на европейский ценовой потолок на нефть

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Вступили в силу меры, принятые Президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на ценовой потолок на российскую нефть, введенный ЕС. Теперь экспортеры не должны поставлять топливо по контрактам, в которых прямо или косвенно упомянуты ценовые лимиты, либо заключать такие соглашения. 

Документ, касающийся поставок нефти, был подписан еще в декабре прошлого года и будет действовать до 1 июля. Дату вступления в силу положений по нефтепродуктам определит Правительство России, а Минэнерго и Минфин разработают систему мониторинга контрактов на предмет отсутствия ограничений. 

Напомним, что глава государства обладает возможностью исключить некоторые поставки из-под действия указа.

#цены на нефть
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