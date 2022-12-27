Путин принял ответные меры на потолок цен на нефть и нефтепродукты

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть и нефтепродукты. Он вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Так, глава государства запретил поставки юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми так или иначе фигурирует предельная стоимость нефти. При этом запрет может быть применен на любом этапе поставок. Дату начала действия ограничений определит Правительство РФ, но не ранее 1 февраля 2023 года.

«Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения Президента Российской Федерации», – добавляется в документе.