Путин лично прочел официальный ответ США по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по гарантиям безопасности, предложенными РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан 26 января передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона.

При этом представитель Кремля отметил, что на тщательное изучение документов понадобится время. «Конечно же, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует американский ответ, если США об этом попросят. Однако суть документа будет обнародована.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО.

Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения альянса. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах обсуждений.

Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности. Однако накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.