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Политика
26 января 2022  20:22

СМИ: США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности

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США направили России ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает РИА Новости.

«Письменный ответ США России уже был доставлен», — говорится в Twitter корреспондента агентства Дженнифер Джейкобс.

Предложения России затрагивают отказ НАТО от расширения на восток, от присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в постсоветских странах.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует ответ Штатов, если те об этом попросят. Однако суть документа будет обнародована.

#гарантии безопасности #США
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