СМИ: США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности
США направили России ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает РИА Новости.
«Письменный ответ США России уже был доставлен», — говорится в Twitter корреспондента агентства Дженнифер Джейкобс.
Предложения России затрагивают отказ НАТО от расширения на восток, от присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в постсоветских странах.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует ответ Штатов, если те об этом попросят. Однако суть документа будет обнародована.