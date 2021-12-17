МИД РФ опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США

Россия передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО и ожидает, что Вашингтон скоро начнет переговоры по данному вопросу, следует из распространенного сообщения Министерства иностранных дел России.

Согласно документу, Россия и США обязуются не использовать территорию третьих государств для размещения военных баз и подготовки вооруженного нападения друг на друга.

Кроме того, Москва и Вашингтон должны находиться в диалоге и обсуждать способы предотвращения опасной военной деятельности как в открытом море, так и в воздушном пространстве.

«Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе)», – отмечается в соглашении.

Кроме того, обе страны отказываются от развертывания военных комплексов за пределами своих границ и возвращают уже размещенное на иных территориях оружие.

«Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию», — отмечается в документе.

В сообщении МИД РФ также обращается внимание на то, что данное соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств.