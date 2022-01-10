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Политика
10 января 2022  20:00

Шерман: США не согласны с требованием РФ по ограничению на прием стран в НАТО

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Власти Соединенных Штатов не согласны с требованием России, касающимся ограничения на прием новых стран в НАТО. Об этом после переговоров по гарантиям безопасности заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, возглавлявшая делегацию США.

«Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса», — подчеркнула она во время брифинга.

Шерман добавила, что Штаты не планируют принимать каких-либо решений по ситуации на Украине, не проконсультировавшись с руководством страны.

Тем не менее, по ее словам, США всегда открыты к диалогу по размещению ракет в Европе, вызванному прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Оценивая переговоры, она отметила, что «это был прямолинейный и открытый диалог».

#США #безопасность #НАТО
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