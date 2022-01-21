Лавров считает, что ответ США по гарантиям безопасности нужно обнародовать
Было бы правильным опубликовать ответ США по гарантиям безопасности, считает МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил телеканал RT.
Министр иностранных дел выразил готовность попросить госсекретаря США Энтони Блинкена о том, чтобы американская сторона не возражала против этого.
«Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам... Поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции», — сказал он после переговоров с госсеком.
Переговоры Лаврова и Блинкена прошли сегодня в Женеве. Беседа продлилась полтора часа.
В декабе прошлого года МИД РФ опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США и их союзникам в НАТО.
10 января прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве, которые продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Российская сторона уверена, что консультации не должны длиться годы.
12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а днем позже совещание постоянного совета ОБСЕ.
После окончания всех этапов переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RTVI для программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позднее заверил, что российская сторона готовится к любому ответу по гарантиям безопасности. Президент России Владимир Путин также был проинформирован о результатах обсуждений.