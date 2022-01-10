Переговоры России и США по гарантиям безопасности продлились более семи часов

В Женеве завершились переговоры России и Соединенных Штатов, посвященные гарантиям безопасности. Их продолжительность составила около семи с половиной часов, сообщает РИА Новости.

Делегацию от России возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ожидается, что переговоры пройдут в три этапа: после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.